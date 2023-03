Due episodi dubbi, uno per parte, in area sono al centro dell'analisi della moviola di Roma-Real Sociedad, tanta paura per lo scontro aereo di Pellegrini che ha perso sangue

La Roma ha un piede nei quarti di finale di Europa League dopo il 2-0 inflitto ieri all’Olimpico alla Real Sociedad. Partita spigolosa con tante ammonizioni, soprattutto tra gli spagnoli e un paio di interventi cruciali con le due squadre che hanno protestato chiedendo un rigore ciascuna e l’arbitro svizzero Sandro Schärer che è dovuto ricorrere anche al Var in uno di questi due frangenti. Vediamo al setaccio il focus sulle sue decisioni anche sullo spavento per il brutto scontro in cui Pellegrini ha avuto la peggio.

Moviola Roma-Real Sociedad: focus sul rigore negato

Roma-Real Sociedad finita 2-0 per i giallorossi è stata diretta dall’arbitro svizzero Sandro Scharer. Gli assistenti erano De Almeida e Zogaj. Il quarto uomo invece Fähndrich. Al Var c’era San con Tschudi come Avar. Nel primo tempo attimi di ansia per la Roma. Al 41′ episodio dubbio in area giallorossa con gli spagnoli che hanno chiesto il rigore e successivamente l’intervento del Var. Che ha confermato la scelta di Schärer di non assegnare un calcio di rigore alla Real Sociedad. La decisione appare giusta.

La Roma chiede un rigore per fallo di mano

Anche la Roma ha chiesto un calcio di rigore. Nel secondo tempo tutto lo stadio Olimpico ha gridato al rigore al 71′ per un presunto fallo di mano in area spagnola. Dal replay però si evidenzia abbastanza nettamente che il giocatore della Real Sociedad Zubimendi ha preso la palla col petto e non col braccio. Il check del Var è velocissimo così come è sacrosanta la decisione dell’arbitro di non fischiare nulla.

Roma-Real Sociedad: paura per Pellegrini, tanti gialli spagnoli

Partita spigolosa, tra le file della Roma ammonito il solo Matic a causa di un battibecco con Oyarzabal. Invece tanti gialli tra la Real Sociedad con l’arbitro che nella ripresa non ha tollerato più di tanto il gioco degli iberici ammonendo in successione nel finale: 69′ Illaramendi, 71′ Zubeldia, 80′ Gorosabel, 85′ Zubimendi per evidenti fallacci su Kumbulla, Belotti (2) e Spinazzola.

Attimi di paura per Pellegrini. A calamitare l’attenzione di tutto l’Olimpico è stato però un bruttissimo scontro testa a testa al 56′ della ripresa tra Rico e Pellegrini con il capitano giallorosso che ha avuto la peggio ed è rimasto parecchio a terra sanguinante. L’arbitro ha giustamente richiamato da subito lo staff medico della Roma. Pellegrini è stato curato e ha ripreso il gioco normalmente.