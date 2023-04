Roma, Smalling potrebbe saltare la doppia sfida con il Bayer

Problemi in difesa per Mourinho, considerando che anche Llorente è infortunato e salterà Milan e Inter

26-04-2023 11:27

Problemi in difesa per José Mourinho in vista dei prossimi importanti impegni di campionato e di coppa. Come scrive La Gazzetta dello Sport, Chris Smalling potrebbe saltare l’andata della semifinale di Europa League contro il Bayer Leverkusen, ma non sarebbe sicuro di esserci neanche nella gara di ritorno contro i tedeschi. E siccome piove sul bagnato, anche Llorente è al momento infortunato e non potrà essere in campo né contro il Milan né contro l‘Inter. Per la Roma, dunque, un periodo con tanti big match e con problemi di formazione.