Roma, sollievo Zaniolo: niente lesione, domenica sarà in campo

Un sospiro di sollievo, dopo tanta sfortuna. È quello di Nicolò Zaniolo, costretto ad abbandonare la Nazionale per un nuovo infortunio. E dopo i tantissimi problemi affrontati nel corso degli ultimi anni, legittimamente tanto la Roma quanto il diretto interessato erano autorizzati a tenere il fiato sospeso.

Questa volta, però, la situazione sembra destinata a risolversi per il meglio. Come riferito da ‘Sky Sport’, infatti, gli esami strumentali cui si è sottoposto Zaniolo hanno evidenziato che il trauma contusivo alla coscia si risolverà nel giro di qualche giorno. Non c’è infatti alcuna lesione, e il fuoriclasse giallorosso sarà regolarmente a disposizione di José Mourinho già domenica prossima contro il Sassuolo.

OMNISPORT | 09-09-2021 21:01