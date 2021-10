Roma, tifosi sul piede di guerra: "Chi paga per questo?"

Dopo la febbre che ieri non ha permesso a Lorenzo Pellegrini di allenarsi la Roma resta con il fiato sospeso anche per Tammy Abraham, uscito zoppicante dalla sfida della nazionale inglese contro l’Ungheria. La stagione entra nel vivo e, in vista di un mese che parte con la gara di Torino contro la Juventus e promette scintille, i giallorossi sperano di non dover rinunciare al proprio centravanti titolare, che tra le altre cose ha appena ritrovato la Nazionale proprio grazie alle ottime prestazioni con la Roma.

Roma, distorsione alla caviglia per Abraham

Entrato a meno di un quarto d’ora dal termine della gara, l’ex Chelsea è stato costretto ad abbandonare il campo al 3′ di recupero. Inizialmente, si era temuto per un problema di natura muscolare, ma il pericolo pare scongiurato: dovrebbe, infatti, trattarsi di una distorsione alla caviglia. Nelle prossime ore, Abraham si sottoporrà a ulteriori accertamenti a Villa Stuart, e si potrà valutare la reale entità dell’infortunio. Occorrerà però sperare che la caviglia non si gonfi troppo, così da svolgere al meglio tutti gli accertamenti del caso.

I prossimi impegni della Roma

Ora come ora, non è possibile escludere eventuali lesioni. I tifosi e José Mourinho sperano, ma la cosa certa è che Abraham rischia seriamente di essere costretto a saltare l’importante match dell’Allianz Stadium contro la Juventus in programma domenica sera. L’inglese si è dimostrato fondamentale per la Roma e sarebbe una perdita enorme visto che, da qui a fine mese, il calendario vedrà i giallorossi impegnati con Bodø/Glimt in Conference League, ma soprattutto con Napoli, Cagliari e Milan in campionato.

Infortunio Abraham, i tifosi della Roma chiedono i danni

Sui social, specie dopo le mille vicissitudini dell’anno scorso, i tifosi giallorossi sono sul piede di guerra e mettono nel mirino gli impegni con le Nazionali. C’è chi scrive: “Maledette Nazionali!!!!! Maledette”, e chi aggiunge: “Partite inutili tra l’altro”. C’è chi cita: “Speravo de morì prima” e qualcuno argomenta: “Sta diventando ridicola la situazione. I club pagano profumatamente ingaggi e cartellino e devono vedere i loro giocatori rompersi durante le competizioni con le Nazionali. Ovviamente non verranno mai risarciti…“, e ancora: “Du p***e ste Nazionali!! Veramente du p***e!!”, “Queste nazionali sono un ecatombe“, “Basta co ste Nazionali”.

In tantissimi “chiedono di danni”. Un altro tifoso scrive: “È ora di smetterla. Adesso anche Abraham infortunato. Chi risarcisce i clubs per i loro giocatori? Urge includere clausola di contratto che recita: Se un calciatore subisce un infortunio nella propria Nazionale, sarà la medesima ad accollarsi le spese dello stipendio” e un altro chiede: “Ma se po’ di che ste Nazionali hanno rotto er c***o? Non è possibile che se rompe sempre qualcuno…”.

Non manca, poi, chi non fa drammi: “Tornerà a disposizione, entrerà dalla panchina e segnerà contro la Juventus. Basta con l’autocelebrazione estatica del ‘mainagioia’. Da romanisti gioie come questa ce le siamo meritate, è il momento di cominciare a viverle” e chi chiosa: “Fate pace con voi stessi, o siete orgogliosi dei vostri giocatori se vengono convocati in Nazionale, o considerate le pause Nazionali inutili. Entrambe le cose non valgono”.

SPORTEVAI | 13-10-2021 12:49