Roma-Udinese: il volto insanguinato di Mancini paralizza l'Olimpico

Il suo volto insanguinato impresso nelle immagini catturate da fotografi e telecamere ha sospeso il tempo di questi 90′ all’Olimpico di Roma, dove ogni partita è ancora più sacra dal rientro dei tifosi; Gianluca Mancini ha subito un colpo al viso immolandosi (una delle tante a dire il vero in questa gara contro l’Udinese), in un’azione d’attacco: la palla finisce così tra le braccia di Silvestri, il primo a capire che qualcosa era accaduto e che Mancini necessitava di un controllo da parte dello staff medico.

Roma-Udinese: la dinamica dell’infortunio di Mancini

La quantità di sangue sul volto del difensore aveva interrotto gioco e gelato il pubblico di tifosi, partecipi della vicenda e timorosi si trattasse di un problema più grave rispetto a quanto poi accertato, bloccando il flusso e in effetti il prosieguo della partita contro l’Udinese. E ciò nonostante Mancini avesse fatto immediatamente capire che non c’era nulla di cui preoccuparsi. Pochi minuti, se non meno, per effettuare un controllo al giocatore ed eccolo rientrare in campo diventando protagonista del resto della gara.

Mancini, il taglio impressionante sul volto

In effetti, Mancini aveva subito un duro colpo in prossimità dello zigomo destro ovvero un contrasto di gioco forte che gli ha procurato un vistoso taglio sul volto e l’altrettanto notevole uscita di sangue. Nulla di compromettente, nonostante i timori iniziali, tant’è che il difensore ha poi salvato la porta giallorossa e il risultato finale, 1-0 per la Roma. Tra le polemiche, come Mourinho non ha mancato di alimentare per via della situazione di Pellegrini che salterà il derby contro la Lazio per via di questa controversa espulsione.

VIRGILIO SPORT | 24-09-2021 09:54