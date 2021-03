Rumors su Zaniolo, è bagarre sui social da Roma a Torino

Dopo le parentesi gossip che hanno accompagnato la lunga convalescenza post Covid e soprattutto post secondo infortunio al crociato, Nicolò Zaniolo è tornato costantemente al centro di voci di mercato. In attesa del ritorno in campo con la maglia della Roma, atteso per metà aprile, del gioiellino giallorosso si parla soprattutto per un possibile trasferimento, che si perfezionerebbe in caso di mancata qualificazione dei giallorossi alla prossima edizione della Champions League.

La Juventus su Zaniolo

A riaccendere i riflettori su Zaniolo è l’edizione odierna di Tuttosport, che scrive a proposito dell’operazione di ringiovanimento “Made in Italy” della Vecchia Signora. Zaniolo potrebbe essere la punta di diamante di un processo tendente a svecchiare l’età media dei bianconeri e a puntellare la rosa con l’innesto dei migliori giovani in circolazione. Il biondo trequartista della Roma, ovviamente, è tra questi.

Zaniolo, tifosi Juve scettici

Il nome di Zaniolo, però, scatena più perplessità che entusiasmi tra i tifosi bianconeri. “Più che per la Juve, mi sembra pronto per il J Medical: due crociati rotti a 22 anni”. E ancora: “Basta con questi lungodegenti cronici, abbiamo già dato in questi anni con i vari Khedira, De Sciglio, Ramsey, ecc”. Anche una tifosa è scettica: “Zaniolo mi piace un sacco ma non lo prenderei, a meno che non arrivi con la formula di Chiesa o qualcosa di simile”. E infine: “Il giocatore non si discute, ma dopo aver scansato Icardi e Wanda, è il caso di portarci in casa un influencer con codazzo di mamma sexy, fidanzate che cambiano ogni tre mesi e presunte amichette che spuntano da tutte le parti?”.

Zaniolo, la rabbia dei romanisti

Anche a Roma, ovviamente, le voci di mercato su Zaniolo non scatenano entusiasmi: “A leggere certi giornali quando si scrive della Roma sembra che si alluda a un club come il Brescia o l‘Entella, con tutto il rispetto”. E ancora: “E quindi fatemi capire: secondo Tuttosport la Roma ha aspettato due anni Zaniolo per rimetterlo in sesto e darlo alla Juve?”. Ma non manca chi osserva: “Se portano bei soldini per un calciatore che negli ultimi anni abbiamo visto sì e no in una decina di occasioni, si può potenziare la squadra”.

SPORTEVAI | 20-03-2021 13:15