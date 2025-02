Rybakina, prosegue la relazione tossica con il coach Vukov nonostante la squalifica: la dura accusa di Schett

Aumentano le preoccupazioni per Rybakina, che non sembra intenzionata a separarsi da Vukov nonostante la squalifica del coach per comportamenti tossici nei suoi confronti

Continua a tenere banco la questione riguardante Elena Rybakina e Stefano Vukov, che nonostante la squalifica di un anno da parte della WTA per comportamenti tossici nei confronti della giocatrice, sarebbe ancora al fianco della kazaka, la quale sembrerebbe assolutamente non volersene separare, tanto che Barbara Schett parla di “lavaggio del cervello” nei suoi confronti.

Le accuse a Vukov, le frasi indecenti e le richieste della mamma di Elena

Quando a inizio 2025 Elena Rybakina aveva annunciato di aver richiamato il suo storico coach Stefano Vukov nel proprio team tutti erano rimasti sorpresi. Non per il “ritorno di fiamma” tra i due ovviamente, ma perché l’allenatore croato era stato provvisoriamente sospeso dalla WTA per alcuni atteggiamenti tossici nei confronti della tennista kazaka.

Stando a quanto rivelato da The Athletic, Vukov sarebbe sotto osservazione della WTA dal 2022, da quando l’allora amministratore delegato del circuito femminile ricevette una mail di denuncia riguardante il comportamento di Stefano. Nel corso dei mesi e degli anni successivi sono poi emersi anche maggior dettagli, come i severi rimproveri, le pallate in allenamento a ogni errore e, soprattutto, le frasi che più di tutte hanno destato preoccupazione, dalla ricorrente “Senza di me saresti ancora a raccogliere patate in Russia”, passando poi per gli insulti come “Il tuo problema è che non sei intelligente” fino a tante altre.

Comportamenti che hanno portato anche la madre di Elena a intervenire contattando direttamente Vukov per implorarlo di “non farla più piangere”, senza però vedere la propria richiesta venire accolta.

Vukov sospeso, ma sempre al fianco di Rybakina e l’accusa di Schett

In seguito alla sospensione provvisoria arrivata poi la squalifica di un anno per Vukov, che teoricamente dovrebbe porre fine alla loro collaborazione. Peccato però che i due continuino a frequentarsi e a rimanere in contatto, con Stefano che l’ha seguita segretamente a Melbourne per gli Australian Open nonostante non potesse ricoprire il suo ruolo e tuttora sarebbe al suo fianco nonostante la squalifica.

Il tutto perché Elena continua a prendere le sue difese, tanto che durante il WTA 1000 di Dubai si era anche detta dispiaciuta di come “questa situazione è stata gestita dalla Wta”. A proposito di questa vicenda ha parlato anche Barbara Schett, ex giocatrice e oggi opinionista/conduttrice per Eurosport, a Kicker, lanciando un accusa pesante a Vukov: “A mio parere le ha fatto il lavaggio del cervello. Si può vedere come tratta Elena e come le parla. La situazione degenerò agli US Open del 2024 e la squadra e la famiglia tentarono di allontanarlo. Sappiamo che lei attraversa alti e bassi psicologici importanti, probabilmente a causa sua. Lui ha sicuramente abusato di lei mentalmente ed è per questo che ritengo sia giusto che sia stato bandito dalla WTA”.

Team di Rybakina in fuga

La scelta di Rybakina di tenere Vukov nel proprio team oltre che dannosa per la sua salute mentale, appare sempre più controproducente anche per il suo tennis. Dopo gli exploit del 2022 e del 2023, Elena ha infatti visto abbassarsi il proprio rendimento, faticando sempre più a imporsi nei grandi tornei nonostante il suo talento e le sue incredibili doti fisiche.

Certamente non aiuta nemmeno il fatto che molti componenti del team di Rybakina abbiano deciso di andarsene, forse proprio per la presenza di Vukov. Un caso eclatante è quello di Goran Ivanisevic, chiamato a sostituire proprio Vukov come coach, ma tiratosi indietro dopo il mese di prova, anche perché venuto a conoscenza della presenza di Stefano a Melbourne. L’ultimo elemento ad aver lasciato il team di Elena è stato il preparatore atletico Azuz Simcich, con la conseguenza che Rybakina si trova sempre più sola con Stefano, dal quale non sembra avere la voglia (o forse la forza) di separarsi.