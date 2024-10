Sampdoria-Juve Stabia, moviola: due rigori negati ai doriani e tanti cartellini

La prova dell’arbitro Massimi a Marassi nell’anticipo di serie B analizzata ai raggi X, il fischietto di Termoli ha ammonito otto giocatori

Dopo 7 partite dirette nelle prime 15 giornate di Serie A di due anni fa, Luca Massimi, la scelta per Samp-Juve Stabia, era stato sospeso nel dicembre del 2023 dal designatore Gianluca Rocchi. Il fischietto di Termoli pagò le diverse decisioni sbagliate nella sfida del 10 dicembre tra Frosinone e Torino, terminata 0-0. Dopo 5 partite arbitrate in Serie B, l’AIA lo riammise in A ma Rocchi lo ha sempre utilizzato poco, preferendo designarlo in B. Vediamo come se l’è cavata ieri a Marassi il fischietto molisano.

I precedenti di Massimi con Samp e Juve Stabia

Cinque erano i precedenti dell’arbitro di Termoli con le vespe con un bilancio di 1 vittoria, 3 pari e 1 sconfitta mentre aveva diretto i blucerchiati solo a livello di Primavera.

L’arbitro ha ammonito 8 giocatori

Coadiuvato dagli assistenti Prenna e Regattieri con Lovison IV uomo, Camplone al Var e Muto all’Avar, l’arbitro ha ammonito otto giocatori: 13’ p.t. Ruggero (J), 29’ p.t. Bereszynski (S), 31’ p.t. Folino (J), 33’ p.t. Buglio (J), 6’ Riccio (S), 25’ s.t. Fortini (J), 36’ s.t. Meli (J), 37’ s.t. Vulikic (S).

Samp-Juve Stabia, i casi da moviola

Questi i principali episodi dubbi. Al 3′ conclusione di Depaoli con conseguenti proteste per un presunto tocco di braccio in area. Breve controllo del VAR: si riparte da rimessa dal fondo, non c’è niente secondo la squadra arbitrale. All’8′ intervento duro di Bellemo ai danni di Maistro. L’arbitro richiama senza sanzionare. Al 13′ ammonito Marco Ruggero per una spinta su Riccio al limite dell’area. Diffidato, salterà il prossimo match. Al 26′ Varnier stende in scivolata Bellemo e commette fallo. Intervento che forse poteva essere punito con l’ammonizione, ma Massimi non è dello stesso avviso e tiene nel taschino il cartellino. Il secondo giallo arriva al 29′ ed è per Bereszynski per un fallo su Maistro.

Un minuto dopo ammonito Follino, al 33′ giallo anche per Buglio. Nella ripresa dopo 5′ giallo per Riccio. Al 21′ intervento di Varnier su Tutino con il giocatore blucerchiato che rimane a terra ma per l’arbitro non c’è rigore tra le proteste vibranti dei blucerchiati. Al 25′ ammonito Fortini per un intervento in ritardo su Sekulov. Al 36′ giallo a Meli per un fallo su Yepes, un minuto dopo ammonito Yepes. Al 37′ ammonito Vulikić per aver fermato in maniera irregolare Artistico. Dopo 5′ di recupero Sampdoria-Juve Stabia finisce 1-2.