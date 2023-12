Sci alpino, Federica Brignone raddoppia: "A Lienz farò anche lo slalom, mi diverte"

Brignone spiega perché ha deciso di essere ai nastri di partenza anche dello slalom a Lienz, dopo il gigante: la pista le è congeniale e gareggiare tra i pali stretti "la diverte".

Federica Brignone raddoppia. Oltre che nel gigante in programma giovedì 28 dicembre, la campionessa azzurra sarà ai nastri di partenza pure dello slalom previsto per il giorno successivo sulle nevi di Lienz, in Austria. ‘Fede’, insomma, ci crede. Vuol provare a racimolare punti in ogni modo, in ogni corsa, per provare a rimanere aggrappata a Mikaela Shiffrin in classifica generale di Coppa del Mondo. L’americana al momento è in testa, 143 punti più su.

Brignone a caccia della vetta della classifica del gigante

Oltre che nella generale, la valdostana è in lotta anche per la classifica di specialità: cinque i punti che la separano da Lara Gut-Behrami, la campionessa ticinese che guida la graduatoria del gigante. Quello di Lienz sarà un duello senza esclusione di colpi, con la Shiffrin terza incomoda e con Sofia Goggia nelle inedite vesti di outsider. Anche per la bergamasca vale il discorso fatto per Brignone in slalom: ogni occasione è diventata buona, per lei, per provare a racimolare punti utili in classifica. Il divario dalla vetta non è incolmabile e Sofia non vuol lasciare nulla di intentato.

Lienz pista amica, Brignone è carica di buone speranze

Doppietta “tecnica” sulla pista di Lienz, dunque. Prima il gigante, poi lo slalom. Cancelletti aperti in mattinata – sia il 28 che il 29 il via è fissato per le 10 – e grandi speranze di ben figurare da parte di Brignone, che ha parlato al sito ufficiale della Fisi. “Ogni gara ha storia a sé ed è inutile fare paragoni con il passato. A Lienz mi sono sempre trovata bene, mi presento al cancelletto carica di buone speranze ma con la consapevolezza che per arrivare davanti bisogna spingere e rischiare il giusto”.

La nuova sfida dello slalom. Brignone: “Mi diverte”

Quindi la conferma della partecipazione anche allo slalom di venerdì, per una stuzzicante doppietta. Una sfida nella sfida tra i pali più stretti che si annuncia elettrizzante, ma che – parola di “Fede” – è anche e soprattutto divertente: “Stavolta prenderò parte anche allo slalom di venerdì, è una specialità che mi diverte anche se ho poco tempo per potermi allenare con continuità fra i pali stretti“.