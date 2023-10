Scommesse, Corona attacca ancora la Juve: stavolta tira in ballo Allegri e i casinò

Il caso scommesse non sembra perdere spinta, Fabrizio Corona continua ad attaccare la Juve e stavolta mette nel mirino Massimiliano Allegri pubblicando una foto che lo ritrarrebbe al casinò

19-10-2023 19:11

L’attacco di Corona al mondo del calcio e alla Juventus in particolare non sembra essersi ancora esaurito. Nei giorni scorsi il re dei paparazzi ha continuano a lanciare frecciate che però nel corso dei giorni sono andate sempre più affievolendosi e perdendo di forza. L’indagine da parte degli inquirenti al momento si è fermata ai nomi di Fagioli, Tonali e Zaniolo, con Corona che ha tirato in ballo anche altri giocatori ma senza molti appigli.

Corona contro Allegri: la foto al casinò

L’ultimo attacco di Fabrizio Corona arriva come sempre dal suo sito Dillinger News con un articolo che riporta la firma di Luca Arnau. Nell’ultimo post pubblicato, c’è anche una fotografia di Massimiliano Allegri, inviata da un informatore che rivela che il tecnico della Juventus fosse impegnato a scommettere al casinò di Montecarlo.

“C’era il covid e Allegri era a un tavolo del casino di Montecarlo – dice la fonte del paparazzo – Giocava tantissimo e ho visto una puntata da 30mila euro. Poi ha dato 3mila euro in contanti a un amico per andare a cambiare altre fiches”.

Juventus ancora nel mirino: non è la prima volta di Corona

Fabrizio Corona sembra avere il dente particolarmente avvelenato con la Juventus, e c’è chi sostiene che questo nasca dalla sua fede interista. Nei giorni scorsi e relativamente al caso Fagioli, l’imprenditore aveva sostenuto che il club bianconero fosse a conoscenza dei problemi di gioco del centrocampista e per questo motivo lo avesse messo fuori squadra all’inizio dell’estate. Nell’articolo contro Massimiliano Allegri, Dillinger tira in ballo anche dei bonifici sospetti che risalano a un periodo che va dal 2017 al 2019.

Allegri: le accuse sembrano nel vuoto

Le accuse nei confronti di Massimiliano Allegri con la foto pubblicata da Dillinger News sembrano però cadere nel vuoto. Durante il periodo della pandemia Covid, infatti, il tecnico della Juventus non stava allenando e quindi per lui sarebbe stato assolutamente lecito scommettere. L’attacco di Corona, come altri arrivati in questi ultimi giorni, sembra aver perso di efficacia con il paparazzo che sta sparando nel mucchio provando a far leva sull’aspetto morale.

