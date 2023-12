Scommesse, Corona torna all’attacco: audio Zaniolo e Florenzi che inguaia un altro azzurro

Corona pubblica sui social una conversazione audio tra Zaniolo e Florenzi in cui emergono anche i nomi degli argentini Aguero e Lamela ma non solo

04-12-2023 11:00

Fabrizio Corona torna sul caso scommesse. E su Instagram pubblica un audio in cui si sentono parlare Nicolò Zaniolo e Alessandro Florenzi. La novità è che, oltre ai nomi degli argentini Lamela, Lanzini e Aguero, spunta quello di un altro azzurro: Marco Verratti.

Caso scommesse: l’ultima di Corona, arriva un nuovo audio

In attesa di uno speciale sul calcio scommesse, che – assicura l’ex re dei paparazzi – sarà presto pubblicato sulla sua piattaforma streaming HegoTv, Corona concede sul suo profilo Instagram un antipasto che getta ombre anche su un altro calciatore italiano, da anni all’estero: Marco Verratti. Già, l’ex centrocampista del Paris Saint-Germain da questa estate in forza all’Al-Arabi, è citato nella conversazione audio postata sui social tra Zaniolo e Florenzi.

Corona e il sistema scommesse: in arrivo uno speciale

“Ascoltate bene quest’audio che vi farà capire il perché Florenzi (‘Ale Dubai’) e Zaniolo non hanno ancora subito sanzioni da parte della Procura di Torino – ha scritto l’ex fotografo dei vip -. Come dimostra l’audio hanno ammesso di scommettere su piattaforme illegali ma non sul calcio, in questo caso il poker. Le indagini stanno andando avanti lo stesso. Per la prima volta, oltre al nome di Aguero (più i connazionali Lanzini e Lamela, quest’ultimo ex Roma), spunta fuori un altro nome clamoroso, quello di Verratti. Preparatevi al nostro speciale sul calcio scommesse che tra poco andrà in onda su HegoTv e che vi spiegherà bene tutto questo sporco sistema e chi è realmente coinvolto e come” conclude Corona.

Solita bufera social al post di Corona: piovono insulti

I commenti che accompagnano il post di Corona si rivelano una sorta di tutti contro tutti. Sì, perché volano insulti tanto al suo indirizzo quando nei confronti dei calciatori coinvolti nello scandalo scommesse, che ha già portato alle squalifiche di Fagioli e Tonali. “È finito il tuo momento di gloria, torna nelle fogne” scrive un utente. “Sei alla frutta” rincara nicco77. C’è poi chi lo definisce “sciacallo”, ma anche chi lo esorta ad andare avanti perché “Fabrizio con la sua attività giornalistica fa bene a portare tali fatti gravi a conoscenza del pubblico e dei tifosi! Dovrebbero farlo tutti”.