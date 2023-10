Scommesse Tonali e Zaniolo pronti a ripartire: Newcastle e Aston Villa li schierano in Premier

La squalifica di Fagioli è scattata subito con il giocatore della Juventus che potrà giocare solo l’ultima di campionato mentre Tonali e Zaniolo potranno scendere in campo già nel prossimo weekend di Premier League

20-10-2023 17:43

Destini diversi, decisamente diversi quelli che vivono da una parte Nicolò Fagioli e dall’altra gli altri due giocatori implicati nel caso scommesse: Sandro Tonali e Nicolò Zaniolo. Per il giocatore della Juventus è arrivata la squalifica di 7 mesi che lo costringerà a rimanere fuori praticamente per tutta la stagione (con un ipotetico rientro proprio nell’ultima giornata di campionato), mentre per gli altri due giocatori allontanati dal ritiro dell’Italia c’è subito l’opportunità di tornare in campo.

Tonali, le parole del tecnico del Newcastle

Dalla parte di Tonali, nella conferenza stampa prima della gara con il Crystal Palace in programma domani, il tecnico del Newcastle, Eddie Howe, si schiera al fianco del suo centrocampista.

Il mio primo pensiero è per Sandro come persona, penso a come io e il Newcastle possiamo aiutarlo. Per noi è stato uno shock e una sorpresa totale. Sandro è con noi si è allenato due volte questa settimana ed è a disposizione. Ovviamente è un periodo estremamente difficile. Ci sono tante cose con cui deve fare i conti ma per quello che sto vedendo si sta gestendo bene. La decisione se farlo giocare o meno la prenderò basandomi sempre su valutazioni calcistiche, su come si è allenato, ma fino a questo momento posso dire che si è allenato molto bene.

Aston Villa: “Zaniolo a disposizione con il West Ham”

Anche Nicolò Zaniolo si prepara al rientro il campo. La sua posizione è diversa rispetto sia a Fagioli che a Tonali. L’ex attaccante della Roma ha negato di aver fatto scommesse sul calcio, insiste di aver usato siti illegali solo per giocare a blackjack o a poker ma mai sul mondo del calcio. Nel frattempo l’Aston Villa lo considera a disposizione come si legge nel primo comunicato sulla vicenda del club inglese.

L’Aston Villa conferma che Nicolò Zaniolo sta assistendo la federcalcio italiana e le autorità competenti nelle indagini su presunte attività di scommesse illegali. Il giocatore ha anche incontrato i dirigenti del club. Zaniolo si sta allenando normalmente con la prima squadra ed è a disposizione per la partita contro il West Ham.

Abodi pensa alla linea dura contro gli “scommettitori”

Se la Premier League, con Newcastle e Aston Villa in prima fila, sceglie la strada della clemenza e del “garantismo”, in Italia lo scandalo scommesse ha portato a galla a sentimenti decisamente più forti come quelli espressi dal ministro dello Sport, Andrea Abodi nel corso del suo intervento a un Giorno da Pecora è decisamente più sereno.

Rifiutare la nazionale a chi scommette? E’ una valutazione da fare. La nazionale deve esprimere un valore tecnico e morale. Non andare a giocare più in azzurro non vuole dire non fare più sport ma farlo in un altro modo. Ovviamente prima va provato tutto. Anche il patteggiamento presuppone un assunzione di responsabilità pro futuro.

