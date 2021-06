Scozia, Fleck positivo resta in dubbio

John Fleck in bilico per Euro 2020: il centrocampista dello Sheffield United è risultato positivo al Coronavirus, e sarà costretto a saltare l’amichevole della Scozia in programma il prossimo mercoledì contro l’Olanda.

La sua partecipazione per l’Europeo resta in dubbio: secondo i protocolli, il suo isolamento dovrebbe finire proprio prima del via alla competizione. Nei prossimi giorni arriveranno novità sulla questione. Fleck, 29 anni, conta 5 presenze nella Nazionale scozzese.

OMNISPORT | 01-06-2021 17:02