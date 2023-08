Sergio Rico dal coma al lieto fine, oggi il portiere può lasciare l’ospedale: "Grazie a tutti per il sostegno"

Il giocatore del Paris Saint Germain vittima di una brutta caduta da cavallo nello scorso maggio potrebbe essere dimesso e tornare a casa dopo tre mesi

Ultimo aggiornamento 18-08-2023 15:15

Giornalista professionista, specializzato in calcio e pallanuoto, cura anche la comunicazione di HaBaWaBa, il più grande festival di waterpolo per bambini al mondo

Sembra avvicinarsi il lieto fine per la drammatica vicenda riguardante Sergio Rico, il portiere del Paris Saint Germain entrato in coma nello scorso maggio dopo una brutta caduta da cavallo: uscito dalla terapia intensiva a luglio, oggi il giocatore potrebbe essere dimesso dall’ospedale e tornare a casa.

Sergio Rico può essere dimesso dall’ospedale

Buone notizie per Sergio Rico, il portiere del Paris Saint Germain entrato in coma lo scorso 28 maggio in seguito a una brutta caduta da cavallo rimediata nei pressi del villaggio andaluso di El Rocio, in Spagna. Ricoverato all’Hospital Virgen del Rocio di Siviglia, Sergio Rico potrebbe oggi finalmente lasciare la struttura e tornare a casa, secondo quanto comunicato dal quotidiano francese L’Equipe.

🥰 Sergio Rico sale del hospital y da sus primeras declaraciones: 💬 “Gracias a todos por el respeto que habéis tenido y gracias a los que habéis tenido tiempo para mandarme un mensaje de apoyo”. 🎥 @alonsoriveror pic.twitter.com/I58cEzM1sm — Relevo (@relevo) August 18, 2023

Sergio Rico, l’incidente e i 19 giorni di coma

Subito dopo l’incidente le condizioni di Sergio Rico apparivano preoccupanti, ma col passare delle settimane lo stato di salute del giocatore del Psg sono migliorate. Dopo 19 giorni il portiere è uscito dal coma e lo scorso 4 luglio i medici lo hanno autorizzato a lasciare il reparto di terapia intensiva, pur tenendolo ancora ricoverato. Adesso, a tre mesi dall’incidente, Sergio Rico sembra pronto a chiudere la sua esperienza in ospedale.

Il web esulta per Sergio Rico

La notizia della possibile dimissione di Sergio Rico dall’ospedale di Siviglia è stata accolta con gioia dai tifosi del Psg e in generale dagli appassionati di calcio su internet. “Grande notizia, fantastico. In bocca al lupo Sergio”, scrive su Twitter Dan. “Finalmente una buona notizia”, aggiunge RH. “Riprenditi presto Sergio, ti vogliamo in campo”, il commento di Hoogie. “Bentornato Sergio!”, scrive invece Ziyechman.