Serie A 2021-22: il calendario asimmetrico, le soste e dove vederla

La Serie A 2021-2022 partirà ufficialmente il 22 agosto 2021, si chiuderà esattamente 9 mesi dopo il 22 maggio 2022, e sarà una stagione molto diversa da quelle a cui ci siamo abituati negli ultimi anni. Cambia il modo di vederla, perché per la prima volta (e per i prossimi tre anni) tutti i match saranno visibili live su DAZN. Ma cambia anche la classica suddivisione delle partite tra girone d’andata e quello di ritorno.

CALENDARIO ASIMMETRICO – Il nuovo calendario, infatti, avrà un girone di ritorno asimmetrico. Questo comporterà che le 19 gare del girone d’andata non saranno ripetute, nella sequenza, anche nel ritorno, come avvenuto fino ad oggi.

Non solo: il nuovo format, già in vigore in altri campionati come la Premier League, la Liga e la Ligue1, avrà una particolare novità rispetto alle altre nazioni che lo hanno adottato, con le partite del ritorno totalmente diverse da quelle di andata, sia come ordine, sia come composizione all’interno dello stesso turno. L’unico criterio fissato dalla Lega per il sorteggio del calendario è stato che una partita non possa avere il proprio ritorno prima che siano stati disputati altri 8 incontri.

Luigi De Siervo, amministratore delegato della Serie A, ai microfoni di Dazn a margine della presentazione del calendario 2021/22: “Calendario asimmetrico? Le squadre hanno capito che il campionato va rinnovato. Questo cambiamento semplifica il lavoro di programmazione e ci permette di spalmare le partite, con tutti quei vincoli si rischiava un calendario molto stretto in cui le squadre si affrontavano in un determinato periodo dell’anno. Questo aiuta la competizione”.

5 TURNI INFRASETTIMANALI: 22 settembre, 27 ottobre, 1° e 22 dicembre e 6 gennaio.

5 SOSTE PER LE NAZIONALI: 5 settembre, 10 ottobre, 14 novembre, 30 gennaio (per la Coppa d’Africa), 27 marzo.

PAUSA NATALIZIA – Tra il 23 dicembre e il 5 gennaio.

Attiva ora DAZN in offerta speciale fino al 28 luglio per 14 mesi a 19,99€ al mese, invece di 29,99€ al mese

SPORTEVAI | 14-07-2021 22:19