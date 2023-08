Serie A, 3a giornata: probabili formazioni, infortunati e indisponibili. Chi gioca

Presentazione della 3a giornata di campionato: quali giocatori potrebbero scendere in campo e quali sono sicuramente esclusi

31-08-2023 17:42

La terza giornata del campionato di Serie A propone diverse partite interessanti: 3 veri big match come Roma-Milan, Napoli-Lazio e Inter-Fiorentina e alcuni scontri salvezza come Lecce-Salernitana. Attenzione alla capolista Verona impegnata a Sassuolo e alla Juve che gioca a Empoli contro sé stessa e contro un avversario molto temibile.

3a giornata: le partite in programma

Queste le partite in programma per la terza giornata

Sassuolo–Verona 1 set 18.30 Roma–Milan 1 set 20.45 Bologna–Cagliari 2 set 18.30 Udinese–Frosinone 2 set 18.30 Atalanta–Monza 2 set 20.45 Napoli–Lazio 2 set 20.45 Inter–Fiorentina 3 set 18.30 Torino–Genoa 3 set 18.30 Empoli–Juventus 3 set 20.45 Lecce–Salernitana 3 set 20.45

Partite 3a giornata: probabili formazioni e giocatori indisponibili

Sassuolo-Verona

La capolista all’esame Sassuolo. I neroverdi di Dionisi stanno cercando una nuova identità ma hanno avuto un avvio problematico. Dovrebbe tornare dal primo minuto Mimmo Berardi mentre dovrebbe star fuori Maxime Lopez. Nel Verona spazio a Folorunsho che con Ngonge e Djuric sembra perfettamente a suo agio. Dietro manca Hien e al suo posto probabilmente Coppola.

Roma-Milan

Giallorossi a caccia di punti pesanti dopo un avvio choc. In attesa di vedere Lukaku e Renato Sanches, si è fermato Dybala che difficilmente sarà in campo. Si profila un tandem Belotti-El Shaarawi. Nel Milan dovrebbe essere l’undici visto finora con Giroud e Pulisic a scatenare la potenza di Leao.

Bologna-Cagliari

Il Bologna che ha ben figurato contro la Juve dovrebbe essere la scelta di Thiago Motta. Orsolini quindi dentro fin dall’avvio: non si esclude l’utilizzo di Dominguez in mediana. Il Cagliari sempre orfano di Lapadula, perde anche Pavoletti: Ranieri potrebbe avanzare Luvumbo accanto al baby Oristanio.

Udinese-Frosinone

L’Udinese ha una infermeria strapiena ma anche tanti giovani talenti che sotto la guida di Sottil, sanno sempre ben figurare. Intanto però Samardzic è tornato a tempo pieno e a Salerno ha già fatto vedere chi è. In attacco sembra possibile il lancio dal primo minuto di Lucca al posto di Beto. Il Frosinone continua ad aggiungere pezzi al suo mosaico: in mediana dovrebbe debuttare l’ex Juve Barrenechea.

Atalanta-Monza

La Dea ha perso (male) a Frosinone e col Monza vuole riprendere il suo cammino. Tra scambi di mercato dell’ultimo momento e scelte di Gasp l’attacco stavolta potrebbe essere composto da Scamacca-Lookman con Koopmeiners mezza punta. In media spazio a Ederson. Nel Monza sembra che Palladino voglia confermare l’undici vincente con l’Empoli: Colpani sulla trequarti si sta rivelando letale.

Napoli-Lazio

Super big match al Maradona, per il quale gli azzurri di casa arrivano lanciatissimi con due vittorie tranquille su due partite, nessun infortunato nessuno squalificato. Garcia dovrebbe schierare la squadra migliore. Sarri è invece furibondo per le due assurde sconfitte della Lazio, che lo relegano all’ultimo posto in classifica. In campo probabile l’innesto di Vecino in mediana. Davanti il tandem Immobile-Zaccagni.

Inter-Fiorentina

L’Inter si candida al ruolo di co-favorita per la vittoria finale e non può steccare contro la Fiorentina in casa. Inzaghi sembra orientato a confermare l’undici già rodatissimo. Il ginocchio di Mkhitaryan preoccupa e mette in dubbio l’armeno. Acerbi forse dalla panchina. La Fiorentina potrebbe rimescolare tutte le carte e puntare su forze fresche come Parisi a sinistra e Kouame in attacco.

Torino-Genoa

Torino che sta cambiando molto in sede di mercato. In avanti Juric potrebbe rispolverare Pellegri, mentre in mediana la conferma della cerniera Ricci-Ilic. Il Genoa si affida a Retegui e Malinovskiy per scardinare il fortino granata.

Empoli-Juventus

L’Empoli deve rinunciare al baby portiere Caprile, rimpiazzato da Perisan: per il resto Zanetti dovrebbe presentare un 4-5-1 con Caputo terminale offensivo. La Juve potrebbe ripartire dalla squadra a larghi tratti pessima, vista contro il Bologna in cui sembra esserci spazio per McKennie fin dall’inizio. In avanti Allegri dovrebbe insistere con Chiesa-Vlahovic.

Lecce-Salernitana

Il Lecce cerca i tre punti contro una diretta concorrente per la salvezza. D’Aversa sembra orientato a un attacco di velocità pura composto da Strefezza e Banda. Sousa invece deve fare a meno di Maggiore: davanti intoccabile Dia a fargli da spalla l’inossidabile Candreva.

Tutti gli aggiornamenti sulle formazioni

Nei link qui sotto il dettaglio delle formazioni più probabili che potrebbero essere schierate nel prossimo turno di campionato e, squadra per squadra, il dettaglio di infortunati, squalificati e diffidati:

