Serie A al via, Milan e Fiorentina giocherebbero così alla prima giornata

Le due squadre hanno cambiato parecchio durante il mercato, ora è tempo di tornare in campo. Le probabili scelte di Pioli e Italiano per la prima di A

13-08-2023 09:39

Mi sono laureato con una tesi sugli stadi di proprietà e, da quel momento, lo sport è diventato terreno nel quale indagare anche per i risvolti più reconditi, meno visibili ma altrettanto decisivi. In un periodo di forte esterofilia calcistica, continuo a scrivere di calcio italiano. Il più bello del mondo.

Meno di una settimana e la Serie A è pronta a cominciare. Finalmente, dopo una lunga attesa, si scende nuovamente in campo, cosa già avvenuta per altri campionati top d’Europa come quello inglese, quello spagnolo e quello francese che hanno riaperto le serrande proprio in questo weekend. Proviamo a capire come sono messe Milan e Fiorentina in vista della loro prima giornata che le vedrà impegnate fuori casa rispettivamente contro Bologna e Genoa. Test subito di rilievo per tastare la loro attuale condizione in una stagione bella lunga e complicata.

Rivoluzionato dal mercato. Le idee di Pioli per il nuovo Diavolo

Dal 4-2-3-1 dello scorso torneo al 4-3-3 di quest’anno. Semplici numeri, che come ormai ben sappiamo contano relativamente. Il Milan ha aggiunto dinamismo e qualità con mediani come Loftus-Cheek, Reijnders e Musah che hanno completamente rivoluzionato il reparto mediano rossonero.

Ecco perché vedremo una squadra sostanzialmente diversa rispetto al passato, con ancora qualche punto debole perché ad esempio il ruolo di terzino destro convince ancora poco e manca una valida alternativa a Giroud. Continueranno a lavorare sul mercato Furlani e Moncada mentre Pioli lo farà in campo: Krunic play-maker è la sua ultima idea. Mentre in difesa Tomori dovrà tornare nella versione scudetto e non in quella sbiadita di un anno fa. Se i pezzi del puzzle si incastreranno bene ne vedremo delle belle.

Giocherà così: la formazione del Milan per il Monday Night

Il primo avversario del Diavolo sarà il Bologna di Thiago Motta. Il tecnico brasiliano di recente si è detto deluso del mercato sottotono condotto dai felsinei che sono pure alle prese col caso Marko Arnautovic, tentato dal salto in una big per l’ultimo contratto della carriera. Insomma, il Milan farà tutto per provare ad approfittarne.

Nel primo posticipo del Monday Night di Serie A dovremmo vedere il team rossonero con Maignan in porta; Calabria, Thiaw, Tomori e Theo Hernandez in difesa; Krunic in cabina di regia con Loftus-Cheek e Reijnders a dare una mano in fase di copertura ma anche per inserimenti offensivi; in attacco tridente con Giroud riferimento centrale e Chukwueze e Leao ai lati.

A fari spenti ma con tanta ambizione: la Fiorentina parte così

In pochi stanno parlando della nuova Fiorentina, che invece rispetto alla passata stagione rischia di essersi sensibilmente migliorata. Anzitutto i gigliati hanno acquistato un’alternativa a Terracciano tra i pali puntando su Oliver Christensen proveniente dall’Hertha Berlino. In difesa lo svincolato Yerri Mina ha rimpiazzato il partente Igor mentre Fabiano Parisi è più di un’alternativa per Biraghi.

A centrocampo, in attesa di capire il destino di Amrabat, è partita l’operazione rilancio di Arthur. In attacco, invece, Jovic e Cabral non avevano convinto appieno l’esigente Vincenzo Italiano per cui gli hanno preso Nzola e Beltran. Scommesse ragionate per i toscani che puntano all’Europa.

Giocherà così: la probabile formazione della Viola con il Genoa

L’avventura della Fiorentina 2023/2024 partirà dallo stadio Marassi. Primo avversario del team di Vincenzo Italiano sarà il neopromosso Genoa di Alberto Gilardino. Si tratta di una partita estremamente complicata, in programma sabato sera alle 20:45.

Solito 4-2-3-1 ormai classico per la Viola che dovrebbe confermare tra i pali Terracciano protetto da linea a quattro composta da Dodo, Milenkovic, Yerri Mina e Biraghi; a centrocampo Arthur subito protagonista accanto a Mandragora, sebbene nel reparto l’ex tecnico dello Spezia ci ha abituato a cambiare molto; Bonaventura gioca qualche metro più avanti per supportare la fase offensiva insieme ad Ikoné e Gonzalez; il centravanti è invece Nzola.