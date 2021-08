Serie A, Inter: rispunta un nome clamoroso per il centrocampo

Si sta iniziando a muovere davvero il mercato in entrata dell’Inter. Dopo le dolorose uscite di Hakimi e Romelu Lukaku, rimpiazzati a basso costo da Dumfries e Dzeko, serve ancora qualche piccolo ritocco alla rosa di Simone Inzaghi. A proposito di questo, dalla Spagna rimbalzano voci di un’Inter in pole position per l’acquisto di Miralem Pjanic, a lungo seguito anche dalla Juventus di Max Allegri.

Essendoci spazio ora per un altro acquisto, gli uomini di mercato nerazzurri Beppe Marotta e Piero Ausilio stanno pensando di intervenire anche sul centrocampo. All’inizio il nome preferito era quello di Nandez, ma la pista che portava all’uruguaiano si è raffreddata ed ora sembra in procinto di accasarsi al Tottenham.

Come rivela Sport, ora i pensieri del nerazzurri sarebbero virati su Pjanic, già seguito all’inizio del mercato. Sul bosniaco c’è forte anche la Juventus, ma le difficoltà dei bianconeri di liberare posti in mezzo al campo rendono impossibile la trattativa. Per questo Marotta sarebbe attualmente in pole position, con il giocatore che avrebbe aperto al trasferimento.

Per quanto riguarda le uscite, il più quotato a lasciare Appiano Gentile è Arturo Vidal col suo ingaggio da 6,5 milioni di euro all’anno, ma da non escludere anche le partenze di Gagliardini e Vecino.

In tutto ciò l‘Inter sta anche cercando di gestire la vicenda legata al rinnovo di Lautaro Martinez, e presto dovrebbe iniziare i discorsi per il contratto di Nicolò Barella, che nelle intenzioni della società dovrebbe ricoprire il ruolo di prossimo capitano quando Handanovic appenderà i guantoni al chiodo.

OMNISPORT | 19-08-2021 15:01