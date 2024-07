Serie A, Irrati si è dimesso dall’AIA: nella prossima stagione non sarà al Var. Sui social: “L’Inter perde pezzi”

L’annuncio arriva dall’ex arbitro Calvarese che annuncia che nella prossima stagione Massimiliano Irrati non sarà più al Var, solo pochi giorni fa era al monitor per Spagna-Inghilterra

Massimiliano Irrati ha rassegnato le sue dimissioni dall’AIA e nella prossima stagione non sarà più al Var delle gare di serie A. L’annuncio, non ancora ufficiale, arriva da un ex collega come Gianpaolo Calvarese che sul sito di Gianluca Di Marzio, rivela la novità che potrebbe cambiare il volto dell’organizzazione arbitrale nella prossima stagione.

Irrati: l’addio agli arbitri italiani

Massimiliano Irrati ha deciso dunque di dare il suo addio all’Associazione arbitri italiani. Dopo il ritiro dall’arbitraggio, l’ex fischietto si era dedicato esclusivamente al ruolo di Var nel quale era diventato un punto di riferimento per la classe arbitrale italiana. Ora la rivelazione di Calvarese che non rivela però i motivi della scelta: “Ha presentato nei giorni scorsi le sue dimissioni dall’Associazione Italiana Arbitri. Ciò significa che non sarà più al Var a partire dalla prossima stagione. Ora Irrati potrebbe diventare un istruttore della Fifa per quanto riguarda proprio il Var. Avrà questo ruolo già alle Olimpiadi di Parigi e potrebbe avere lo stesso incarico anche in futuro. Mentre come VMO a Parigi ci sarà Paolo Valeri”.

La finale Mondiale del 2018 e quella di Euro 2024

Irrati è diventato un vero e proprio esperto della tecnologia Var che nel corso degli ultimi ha rivoluzionato il mondo del calcio e soprattutto quello arbitrale. La storia dell’arbitro toscano racconta di esperienza decisamente importanti visto che nel 2018 era stato designato come addetto al Var per la prima finale dei Mondiali (2018, Francia-Croazia) con la nuova tecnologia. Da quel momento per lui sono arrivati finali importantissimi in Europa e anche in occasione di Euro 2024 è stato lui l’addetto Var per la finale tra Spagna e Inghilterra.

La classe arbitrale perde dunque pezzi in vista della prossima stagione visto che anche Daniele Orsato ha deciso di mettere fine alla sua carriera. Il fischietto di Schio, che è stato nella lista dei candidati anche per arbitrare la finale, è stato uno degli esponenti di punta della classe arbitrale italiana.

“L’Inter perde pezzi”: le dimissioni di Irrati scatenano i social

Quando si parla di arbitri e di serie A sono inevitabili accuse e polemiche, e anche in questa occasioni non mancano di certo. Benché Irrati sia apprezzato a livello internazionale come uno dei migliori più bravi nella gestione del Var, in Italia la reazione immediata è quella di andare all’attacco. Sui social i tifosi scherzano: “Grave perdita per l’Inter, ora chi ci mette Marotta?”. E sul tema i commenti sono tanti: “L’amico Beppe si è già mosso sul mercato per il sostituto?”. Mentre Claudio scrive: “Che notizia. Farà danni in giro per il mondo, dopo aver distrutto gli ultimi tre campionati”.