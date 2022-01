Serie A, Juventus-Napoli: è arrivata la decisione della Asl campana

05-01-2022 16:54

Juventus-Napoli si svolgerà regolarmente: la Asl Napoli 1 Centro non ha bloccato la squadra campana dopo gli ultimi casi di positività in rosa, e i partenopei potranno regolarmente partire in aereo per Torino, dove affronteranno giovedì sera i bianconeri.

Juve-Napoli, il comunicato della Asl

La sfida era considerata a rischio dopo i casi degli ultimi giorni soprattutto in casa Napoli, dove oltre al tecnico Spalletti sono attualmente positivi Osimhen (bloccato in Nigeria), Lozano, Malcuit, Mario Rui, Meret, due membri dello staff e un magazziniere.

Questa la nota dell’Asl: “In merito all’accertato focolaio di positività al Covid-19 relativo alla SSC Napoli, l’ASL Napoli 1 Centro rende noto che alla conclusione dell’indagine epidemiologica è stata confermata la presenza di diverse positività, anche nell’ambito del gruppo squadra, e che per tutti i soggetti risultati positivi è stato disposto l’isolamento“.

“Per i contatti stretti individuati è invece stato disposto il rispetto di quanto previsto al punto 1 della Circolare del Ministero della Salute n°60136 del 30.12.2021. È stato inoltre ribadito alla Società Calcio Napoli che il gruppo squadra, alla luce dell’acclarato focolaio di positività che tra l’altro presenta un continuo trend di casi positivi, dovrà attenersi scrupolosamente al massimo rispetto delle norme di contenimento e riduzione del rischio. La Società Calcio Napoli, alla luce del sopracitato focolaio e nel principio della massima cautela, provvederà a valutare ogni altra misura preventiva/restrittiva utile ad impedire la diffusione del contagio”.

Juve-Napoli, probabili formazioni: Allegri senza Bonucci

Casi di positività anche per i bianconeri, che dovranno fare a meno di Chiellini, Pinsoglio e Arthur. Massimiliano Allegri deve poi registrare l’assenza di Leonardo Bonucci a causa di un problema muscolare, e di Ramsey, ormai fuori rosa.

Con gli azzurri Allegri potrebbe ricorrere a un 4-4-2 con la coppia di centrali composta da De Ligt e Rugani. Bernardeschi esterno a sinistra: a centrocampo oltre a Locatelli giocheranno due tra Rabiot, McKennie e Bentancur. In attacco c’è Morata, poi ballottaggio Dybala-Chiesa.

Juve-Napoli, probabili formazioni: uomini contati per i partenopei

Formazione praticamente obbligata per Spalletti, che non seguirà la squadra a Torino perché positivo. In porta ci sarà Ospina, in difesa coppia centrale Rrhamani-Juan Jesus, sulle fasce Di Lorenzo e Ghoulam. A centrocampo Demme con Lobotka, mentre Mertens agirà da prima punta davanti al tridente di trequartisti composto da Lozano, Insigne e Zielinski.

