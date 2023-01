21-01-2023 09:00

Il campionato di calcio di Serie A 2022-23 gioca la sua 19 a giornata. Andate in archivio la supersfida Napoli-Juve si riparte dai partenopei già campioni d’inverno e nettamente lanciati verso la conquista dello scudetto. Stavolta a cercare di rallentare la marcia di Spalletti c’è la Salernitana in un derby che si annuncia caldissimo. Nelle partite di sabato interessante lo scontro salvezza Verona-Lecce e la classica Fiorentina-Torino.

La situazione in classifica prima della 19a giornata

Alla vigilia della 19a giornata la situazione in classifica era questa: Napoli 47 punti; Milan 38, Juventus e Inter 37. Queste sono per adesso le magnifiche 4 della zona Champions. Poi a quota 34 Lazio, Roma e Atalanta che occupano la zona coppe. Seguono: Udinese 25, Fiorentina e Torino 23; Bologna ed Empoli 22, Monza 21, Lecce 20, Salernitana e Spezia 18. In zona pericolante Sassuolo 16 punti. In zona retrocessione per adesso ci sono: Samp e Verona a 9 punti, Cremonese ultima a 7 punti.

Le partite in programma per la 19a giornata e dove vederle in diretta

Verona–Lecce 21-gen 15.00 DAZN Salernitana–Napoli 21-gen 18.00 DAZN Fiorentina–Torino 21-gen 20.45 DAZN SKY Sampdoria–Udinese 22-gen 12.30 DAZN SKY Monza–Sassuolo 22-gen 15.00 DAZN Spezia–Roma 22-gen 18.00 DAZN Juventus–Atalanta 22-gen 20.45 DAZN Bologna–Cremonese 23-gen 18.30 DAZN Inter–Empoli 23-gen 20.45 DAZN SKY Lazio–Milan 24-gen 20.45 DAZN

Le partite di sabato 21 gennaio

Oggi si giocano 3 partite. Alle 15.00 si comincia con Verona-Lecce. Sfida tra due squadre che hanno bisogno di punti per ottenere la salvezza. Il Verona ha dato segnali di risveglio ma resta ancora lontana dal quart’ultimo posto, il Lecce invece scoppia di salute e viene da un bel pareggio contro il Milan. Partita tutta da seguire. Alle 18.00 si gioca Salernitana-Napoli, un bel derby campano pieno di calore e di animosità. Il Napoli va a gonfie vele ed è gasatissimo dopo il trionfo contro la Juve, anche se la figuraccia in Coppa Italia non è un bel segnale. La Salernitana dopo un avvio pieno di soddisfazioni è incappata in alcune partite storte tra cui la umiliante sconfitta di Bergamo e ha vissuto una settimana turbolenta con mister Nicola prima cacciato poi richiamato. Si preannuncia una sfida un po’ squilibrata ma di sicuro fascino e pathos. La giornata si conclude alle 20.45 con il secondo big match di giornata: Fiorentina-Torino. Partita sempre molto difficile che vede affrontarsi due squadre ugualmente deluse da questo torneo. La Viola che alterna prestazioni maiuscole ad amnesie imbarazzanti, il Toro che con le grandi si esalta e con le piccole fa harakiri. Italiano e Juric sanno come far tirare fuori gli attributi ai loro uomini: sarà una vera corrida.

Le partite di domenica 22 gennaio

Oggi si giocano 4 partite. Si comincia alle 12.30 con Samp-Udinese. La partita è quasi l’ultima spiaggia per i doriani che devono approfittare del momento no dei friulani per vincere e tornare a vedere la luce. La squadra ha dato segnali di vita ma per la salvezza occorre molto di più. Alle 15.00 si prosegue con Monza-Sassuolo: di fronte la rivelazione del campionato e la delusione. I brianzoli al debutto in Serie A stanno veleggiando a metà classifica e vedono avvicinarsi velocemente la quota salvezza. Gli emiliani invece sono in crisi di risultati e devono cercare di amministrare i punti sulla terzultima per non finire in un gorgo a cui non sono abituati dopo anni di alta classifica. Ci sarà da divertirsi. Alle 18.00 c’è un bello Spezia-Roma: i liguri reduci dal colpaccio di Torino sognano un’impresa ai limiti dell’impossibile contro la Roma tosta di questo periodo che non prende gol e ha un Dybala infallibile. La giornata si conclude alle 20.45 con Juve-Atalanta. Il match è delicatissimo. La Juve è reduce da una batosta epocale, l’Atalanta ha riscoperto di avere un attacco atomico. Sarà uno scontro tra filosofie calcistiche: vincerà il catenaccio 2.0 di Allegri o il calcio totale in salsa Gasp? Il match è apertissimo e una vittoria della Dea farebbe ripiombare la Juve in una crisi pesantissima proprio nel momento fondamentale della stagione. Impossibile perdersela!

Le partite di lunedì 23 gennaio

Oggi si giocano due partite. Alle 18.30 in campo Bologna-Cremonese. La partita è interessante perché mette di fronte i rossoblù che a Udine hanno ritrovato punti e gioco e i grigiorossi che con Ballardini alla guida, in settimana hanno fatto il colpaccio in Coppa Italia contro il Napoli. Adesso vogliono la prima vittoria in campionato per riaccendere la speranza della salvezza. Alle 20.45 si chiude con Inter-Empoli. I nerazzurri sono in palla e hanno il morale a mille dopo il trionfo in Supercoppa. In campionato sono riusciti ad agguantare il terzo posto e hanno già messo almeno il secondo nel mirino. Sono probabilmente i più attrezzati per contendere il campionato al Napoli. Intanto chiedono strada ai ragazzi terribili di Zanetti che hanno fatto un super girone d’andata e con il loro dinamismo possono sempre creare problemi. Partita che si annuncia divertente.

La partita di martedì 24 gennaio

La giornata si chiude con Lazio-Milan. Sfida tra due corazzate che lottano per un posto in zona Champions. La Lazio è stata incostante finora ma ha tutta la qualità per un finale di stagione ambizioso. Il Milan è in un periodo di scarsa vena e risultati pessimi. La parola crisi non piace in casa rossonera, per cui è immaginabile che all’Olimpico si vedrà un Milan… indiavolato. Partita top che va assolutamente vista. Fischio d’inizio alle 20.45.

FAQ A che ora si gioca Napoli-Salernitana? Alle 18.00 di sabato 21 gennaio 2023 A che ora si gioca Juve-Atalanta? Alle 20.45 di domenica 22 gennaio A che ora si gioca Lazio-Milan? Alle 20.45 di martedì 24 gennaio A che ora si gioca Inter-Empoli? Alle 20.45 di lunedì 23 gennaio

