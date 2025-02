Serie B: il Catanzaro batte il Cesena e vola al quinto posto, colpo esterno dello Spezia, Cittadella ko

In B impresa Sampdoria che, in inferiorità numerica, ritrova la vittoria dopo 13 turni, successo anche per il Sassuolo contro la Juve Stabia

Giovanissima e appassionatissima di tutto lo sport: scrive di calcio giocato ma non rinuncia allo sguardo sull'extra campo, dove spesso si trovano risposte che il rettangolo verde non riesce a restituire

Dopo l’anticipo tra Palermo e Pisa, terminato con la vittoria degli uomini di Inzaghi con il risultato finale di 2-1, procede la 24esima giornata di Serie B. Vittoria per 4-2 del Catanzaro sul Cesena, mentre il Cittadella cade in casa contro lo Spezia. Torna a riassaporare la vittoria la Sampdoria che, nonostante l’inferiorità numerica, strappa i tre punti contro il Cosenza. Successo anche per il Sassuolo contro la Juve Stabia, a cui vengono annullati due gol. Alle 17:15 ci sarà Modena-Mantova.

I risultati delle gare

Non c’è storia al “Ceravolo” tra Catanzaro e Cesena: i calabresi dominano e si impongono con un netto 4-2. La partita si mette subito in discesa per i padroni di casa grazie al gol di Bonini e all’autorete sfortunata di Pieraccini. I bianconeri accorciano le distanze con un’autorete di Scognamillo, ma il Catanzaro ristabilisce immediatamente le distanze con un colpo di testa vincente di Iemmello. Nella ripresa, i giallorossi allungano ancora con Cassandro. I bianconeri non mollano e trovano il gol con Mirko Antonucci, ma i padroni di casa difendono il risultato fino al triplice fischio.

Successo importante anche per lo Spezia, che espugna il campo del Cittadella con un secco 2-0. Decisivo ancora Vignali, a segno per la terza gara consecutiva, e uno sfortunato autogol di Carissoni. I bianconeri, dunque, restano agganciati al Pisa, salendo a quota 48 punti, a -5 dalla squadra di Inzaghi.

Dopo 13 giornate di digiuno, torna al successo la Sampdoria, che batte di misura il Cosenza in una gara di grande sacrificio. I blucerchiati restano in dieci per la doppia ammonizione di Vieira, ma trovano il gol vittoria grazie a Depaoli, lesto a ribadire in rete una respinta corta di Micai su un colpo di testa di Riccio. Nella ripresa, il Cosenza sfiora il pari colpendo un palo con D’Orazio, ma la difesa doriana regge fino al triplice fischio.

Tante emozioni anche tra Sassuolo e Juve Stabia, con i neroverdi che si impongono 2-0 grazie alle reti di Laurienté e Mulattieri. I campani recriminano per due gol annullati e per l’espulsione del tecnico Pagliuca sul finire del primo tempo. I padroni di casa, dunque, si riscattano immediatamente dopo il ko contro lo Spezia e tornano in vetta alla classifica con 55 punti.

Serie B, 24esima giornata: il programma