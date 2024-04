Serie B 33esima giornata risultati e marcatori: Iemmello trascina il Catanzaro, Modena ko in casa. Classifica

L’anticipo della 33esima giornata vede la vittoria del Catanzaro sul campo del Modena: due gol di Iemmello e uno di Vandeputte abbattono le difesa degli emiliani

Per lui gli sport americani non hanno segreti: basket, football, baseball e la capacità innata di trovare la notizia dove altri non vedono granché

La 33esima giornata di serie B si apre con la vittoria del Catanzaro sul campo del Modena. La doppietta di Iemmello e la rete di Vandeputte lanciano i calabresi al quarto posto in classifica in vista di un finale di stagione che si annuncia apertissimo per la lotta alla promozione.

Modena-Catanzaro: è un Iemmello show

Nel primo tempo la scena è tutta dei calabresi che partono subito fortissimo. La squadra di Vivarini comincia alla grande e dopo 16’ trova il gol del vantaggio grazie al solito Iemmello che trova la zampata giusta per battere Seculin. Il Catanzaro non molla la presa e al 25’ trova il gol del raddoppio con Vendeputte. La gara sembra in discesa ma a riaprire la contesa ci pensa Tremolada che sfrutta una mischia in area avversaria per segnare il gol dell’1-2.

Nella ripresa la gara è apertissima con il Modena che al 58’ sfiora il gol con Duca; un minuto dopo sul ribaltamento di fronte arriva la rete del Catanzaro con Ambrosino che insacca a porta vuota ma interviene il Var che ravvisa una posizione di fuorigioco. Terzo gol che arriva però 10’ minuti dopo e lo mette a segno il solito Iemmello.

Le emozioni di Modena-Catanzaro minuto per minuto

Serie B: il programma della 33esima giornata

Questo il programma della 33esima giornata di serie B con la Sampdoria che cerca di continuare la sua scalata alla classifica ospitando il Sudtirol. Tra i match più attesi anche quello tra Parma e Spezia, con i ducali che vogliono avvicinare la promozione alla serie A mentre i liguri cercano di tirarsi fuori dalle zone basse della classifica. Il programma:

Venerdì 12 aprile

Modena-Catanzaro 1-3

Marcatori: 16’ Iemmello (C), 25’ Vandeputte (C), 34’ Tremolada (M), 68’ Iemmello (C)

Sabato 13 aprile ore 14

Cittadella-Ascoli

Cremonese-Ternana

Pisa-FeralpiSalò

Como-Bari

Sampdoria-Sudtirol

Sabato 13 aprile ore 16.15

Cosenza-Palermo

Parma-Spezia

Lecco-Reggiana

Domenica 14 aprile ore 16.15

Venezia-Brescia

Serie B: la classifica

Questa la classifica aggiornata della serie B dopo l’anticipo tra Modena e Catanzaro:

Classifica: Parma 66, Como 61, Cremonese 59, Venezia 58, Catanzaro 55, Palermo 50, Brescia 45, Sampdoria** 44, Cittadella 42, Pisa e Reggiana 40, Sudtirol e Modena 39, Cosenza, Spezia e Bari 35, Ternana 33, Ascoli 32, FeralpiSalò 31, Lecco 23.

*2 punti di penalizzazione alla Sampdoria

Serie B: la classifica marcatori