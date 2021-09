Serie B, Buffon punito da Fagioli: erano compagni alla Juventus

Non vinceva a Parma addirittura dal 1987, la Cremonese. E su Twitter i grigiorossi si sono permessi di scherzare dopo il colpo di ieri sera: “Una lunga attesa, ma ora possiamo dirlo: ne è valsa la pena”. Un 1-2 sorprendente contro la formazione teoricamente più forte della B. Con un protagonista negativo e uno positivo.

Se a mettersi le mani nei capelli nonostante il successo è stato Samuel Di Carmine, autore di un doppio errore ravvicinato dal dischetto, uno degli eroi della Cremonese è Nicolò Fagioli. Classe 2001, centrocampista, già lanciato da Pirlo nella scorsa stagione. Proprio lui ha trafitto Gigi Buffon dopo 3 minuti, portando avanti i lombardi e lasciandosi andare a un’esultanza sfrenata per il primo goal in B della sua carriera.

Ex Juve contro ex Juve. Perché Fagioli e Buffon nella scorsa stagione erano compagni di squadra. Il primo imparava i trucchi del mestiere dai più anziani, e tra i più anziani c’era proprio Buffon, uomo spogliatoio alle spalle del titolare Szczesny.

“Sono molto felice – le parole di Fagioli al termine del posticipo di Parma – Buffon? Lo scorso anno è stato stupendo allenarmi con lui. È il numero uno”.

Un numero uno, in un certo senso, lo è già diventato anche Fagioli. Come riporta Opta, infatti, il talento di proprietà della Juventus è il più giovane centrocampista ad aver segnato almeno un goal in questa edizione della Serie B. Classe 2001, come detto. 20 anni compiuti a febbraio.

Il futuro? Ancora la Juventus, che in estate ha deciso di prestarlo nuovamente alla Cremonese ma che ne sta tenendo concretamente d’occhio i progressi. E che progressi. Anche Buffon, suo malgrado, se n’è reso conto.

OMNISPORT | 20-09-2021 13:05