Serie B: colpo Salernitana in casa del Palermo. Cosenza-Sudtirol tarda per un problema al VAR

Si chiude l'ottava giornata di Serie B con cinque partite, tra cui il derby tra Mantova e Brescia finito in parità e il match che ha visto la Salernitana tornare al successo battendo il Palermo. Problemi in Cosenza-Sudtirol a causa del VAR

Si è chiusa oggi l’ottava giornata di Serie B con cinque match domenicali prima della sosta nazionali. Spiccavano due derby, quello lombardo tra Mantova e Brescia e quello del sud tra Palermo e Salernitana: se nel primo non sono mancati i capovolgimenti di fronte, nel secondo c’è stato solo un gol (a firma di Tello) con la Salernitana che torna a vincere a un mese dall’ultima volta e il Palermo che ancora non riesce a sbloccarsi in casa. Pareggio 1-1 tra Cremonese e Bari, mentre il match tra Cosenza e Sudtirol (con gli ospiti capaci di vincere con due gol a zero nonostante fossero in inferiorità numerica) viene condizionato da un inghippo tecnico al VAR.

Catanzaro-Modena 2-2: La Mantia che rimette tutto in discussione

I primi 45′ tra Catanzaro e Modena si chiudono in parità con un gol a testa: inizia al 25′ Situm con un tiro da fuori area. Circa una decina di minuti più tardi Abiuso, con un colpo di testa scaturito dal calcio d’angolo di Palumbo, mette a segno la rete per gli ospiti.

Il Modena riapre il solco al 56′ grazie a Idrissi, ma sul finale di gara il Catanzaro riporta il match in parità con il colpo di testa di La Mantia. Polemiche nel recupero per via di un contatto in area tra Botteghin e Pittarello, giudicato non passibile di cartellino né da parte dell’arbitro né dal VAR.

Cosenza-Sudtirol 0-2: impresa degli uomini di Valente, rimasti in dieci

Vantaggio dei biancorossi dopo il primo tempo: ci pensa col proprio mancino sul secondo palo Rover al 7′, che conferma così il proprio stato di forma in questo avvio di stagione. A seguire qualche conclusione per parte, ma le cose per il Sudtirol si mettono male sul finale per via dell’espulsione di Kurtic per proteste.

La ripresa comincia con mezz’ora di ritardo a causa di un problema al VAR (e non è la prima volta per la Serie B in questa stagione). In seguito nel secondo tempo regolarmente giocato il Sudtirol conquista il raddoppio con Zedadka con un tiro a giro da fuori area.

Da notare che i tifosi del Cosenza si sono presentati allo stadio Marulla indossando la maglia numero 8 di Denis Bergamini, con striscioni per chiedere chiarezza e giustizia sul caso del centrocampista scomparso nel 1989.

Mantova-Brescia 1-1: primo pareggio stagionale per le Rondinelle, primo gol in B per Debenedetti

Dopo un primo tempo sullo 0-0 (con una buona occasione per Mensah al 10′, con un tiro che però impatta sul palo, e il capitano Bisoli costretto ad uscire dal campo a causa di un problema muscolare), la partita si sblocca all’inizio della ripresa con la rete di Borrelli, che con coraggio prova l’azione solitaria portando così in vantaggio le Rondinelle (secondo gol di fila nelle ultime due partite). All’82’ Debenedetti porta in parità il derby grazie al suo tap-in.

Cremonese-Bari 1-1: a rete Lasagna e Sernicola, fischi dai tifosi di casa

Bari arrembante nel primo tempo, con una buona occasione al 18′ grazie a Mantovani, murato però da Fulignati. Successivamente al 27′ gli ospiti mettono in campo una bella azione che conduce la palla a Sibilli, il quale di tacco agevola la sfera a Lasagna che va quindi in rete.

Nella ripresa, al 69′, il Bari ha una nuova occasione dal calcio d’angolo che conduce la palla a Benali, il quale raccoglie e prova a sorprendere il portiere avversario col suo destro. Ma è la Cremonese che nel minuto successivo beffa i rivali, o meglio sono proprio i pugliesi ad essersi beffati da soli per via di una improvvida deviazione di Vicari al tiro vincente di Sernicola.

Il finale si accende: all’82’ De Luca colpisce la traversa, e dall’altra parte a stretto giro rispondono con Saco che in area prova la conclusione di sinistro. Match che si chiude con i fischi dei tifosi locali.

Palermo-Salernitana 0-1: i granata tornano al successo

Tifosi di casa contrariati, come si è evinto dai fischi, dopo i primi 45′: i granata infatti vanno in vantaggio al 21′ con un gol di Tello, mentre i rosanero hanno Segre come scatenato dispensatore di occasioni, in particolare al 26′ e al 40′.

Palermo in difficoltà anche nel secondo tempo, e neppure i cambi di Dionisi riescono a dare una sterzata alla squadra. Ma sul finale i padroni di casa provano ad accorciare le distanze, in particolare con il tentativo nel recupero di Di Francesco, a tu per tu con il portiere avversario che però riesce ad impedire il gol del pareggio.

