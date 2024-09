Serie B: tra Cesena e Mantova spettacolo e tanti gol, la Samp continua a vincere. Colpo Juve Stabia col Pisa

Nella domenica della settima giornata di Serie B 2024/2025 la Juve Stabia ferma la capolista Pisa, la Sampdoria trova la sua seconda vittoria di fila in campionato e tra Cesena e Mantova spettacolo di rimonte

La settima giornata di Serie B oggi ha vissuto la sua giornata di mezzo di un turno molto diluito, tra l’anticipo di venerdì, la prima serie di partite di ieri e i due posticipi in programma domani. Un pomeriggio all’insegna dei gol, quelli di Cesena-Mantova finita 4-2 tra rimonte e controrimonte (e con i padroni di casa a -5 dalla vetta della classifica). E spicca la prestazione della Sampdoria che trova il suo secondo successo di fila vincendo a Modena. La Juve Stabia ha la meglio sulla capolista Pisa, mentre Salernitana-Catanzaro scivola via senza colpo ferire, con uno 0-0 incorniciato dai fischi dell’Arechi.

Cesena-Mantova 4-2: spettacolare partita al Manuzzi

Evidentemente caricata dalla vittoria (con eliminazione) in Coppa Italia del Pisa, il Cesena chiude già il primo tempo al Dino Manuzzi con tre gol a zero, dominando in lungo e in largo. A rompere il ghiaccio Shpendi al 5′, anche agevolato dall’errore di Festa che proprio davanti alla porta smarrisce il pallone. A seguire Kargbo segna la doppietta al 21′ e sul finale tocca a Prestia.

I padroni di casa partono col coltello tra i denti anche nella ripresa, con un’altra occasione pericolosa nei piedi di Shpendi, ma il Mantova questa volta reagisce. Prima ci prova con Fiori, e poi a stretto giro arriva il gol di Redolfi, bravo ad intercettare la palla diretta sul secondo palo lanciata da Burrai.

Ma i colpi di scena non sono finiti. Al 70′ il Cesena allunga di nuovo le distanze con un il poker servito da Tavsan, al suo primo gol in B. Passa però neanche un quarto d’ora e il Mantova risponde con un altro esordiente nella lista dei marcatori in B, ovvero Ruocco.

Modena-Sampdoria 1-3: secondo successo di fila in campionato per i blucerchiati

Allo stadio Braglia il primo tempo si chiude a reti inviolate, con la Samp che ha provato a proseguire la striscia positiva inaugurata nel precedente turno con la vittoria (sudata) contro il Sudtirol, e migliorare una classifica abbastanza pietosa. Tuttavia alla squadra di Sottil manca la possibilità di concludere in porta, pur con un Tutino molto arrembante.

Altro paio di maniche nella ripresa, quando al 57′ Ioannou raccoglie il cross di Kasami e di destro la spedisce in porta. L’esultanza del difensore blucerchiato accende però gli animi al Braglia, con il cipriota che poi si becca una ammonizione per un alterco con Pergreffi.

Al 76′ la Samp va al raddoppio con Tutino, servito da Coda, e prosegue firmando l’hat trick con Coda autore di un bel tiro al volo su verticalizzazione dello stesso Tutino. I Canarini trovano il gol della bandiera all’83’ grazie a Beyuku.

Salernitana-Catanzaro 0-0: partita accesasi solo sul finale

Finisce 0-0 il primo tempo di Salernitana-Catanzaro, per dei primi 45 minuti avari di sussulti e di occasioni (per i padroni di casa ci prova giusto Braaf dalla distanza). Nella ripresa i padroni di casa cercano di dare una scossa al match: al 70′, per dire, Torregrossa recupera palla dal tentativo di Tello e prova a sorprendere, invano, Pigliacelli. Finale scoppiettante (rispetto a quanto visto all’inizio) con Maggiore che impegna il portiere del Catanzaro, che però spedisce la palla in corner.

Juve Stabia-Pisa 2-0: i padroni di casa tornano al successo e fermano la capolista

I padroni di casa chiudono la prima frazione di gioco in vantaggio, grazie alla rete di Varnier realizzata nei primi dieci minuti, oltre ad avvicinarsi a momenti anche al raddoppio. Che poi viene messo a segno nella ripresa, per la precisione all’83’ grazie ad Artistico, aiutato anche da una linea difensiva pisana mal organizzata. Gli ospiti restano in cima alla classifica, ma incassano la prima sconfitta dopo sei risultati utili (cinque vittorie e un pareggio).

Serie BKT 2024/25, settima giornata: il programma

Cittadella-Frosinone 1-2 (giocata ieri)

Bari-Cosenza 1-1

Carrarese-Reggiana 0-0

Sassuolo-Spezia 0-0

Cesena-Mantova 4-2

Juve Stabia-Pisa 2-0

Modena-Sampdoria 1-3

Salernitana-Catanzaro 0-0

Sudtirol-Palermo lunedì 30 settembre ore 19:30

Brescia-Cremonese lunedì 30 settembre ore 20:30

Classifica Serie B 2024/2025