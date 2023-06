Serie B, il Cosenza si salva all'ultimo istante: Brescia in C. Le pagelle

Dopo la rete di Bisoli, ecco il pari al 95' di Meroni al Rigamonti. Un risultato che premia i calabresi dopo la vittoria dell'andata. La formazione lombarda scende di categoria.

01-06-2023 23:17

Quasi all’ultimo respiro il Cosenza riesce a ottenere la rete decisiva della stagione che può regalare alla formazione calabrese la salvezza. Permanenza in Serie B garantita grazie al pareggio per 1-1 ottenuto nei minuti finali del playout di ritorno disputato al Rigamonti di Brescia. Una partita terminata poi nel caos più totale con lancio di fumogeni e invasione di campo di alcuni tifosi dei lombardi.

Brescia-Cosenza, partita molto tesa

Una sfida subito molto contratta fra le formazioni di Gastaldello e Viali, con quest’ultimo in vantaggio grazie alla vittoria per 1-0 dell’andata davanti al pubblico amico. Partita comunque parecchio fisica, data l’importante posta in palio. Nel primo tempo qualche chance per il Brescia con il tentativo di tap-in di Rodriguez o la botta di Labojko da fuori area. Ma all’intervallo la gara si è bloccata sullo 0-0.

Brescia-Cosenza, sfida decisa nel finale

Nel secondo tempo il Brescia parte più convinto e dopo una traversa colpita da Van de Looi, ecco la rete del vantaggio al 74′ con Bisoli. Bel gol di mezzo esterno sotto la traversa a completare l’azione di Rodriguez, che ha crossato dalla sinistra. Risultato che così avrebbe portato il playout ai tempi supplementari, ma al 95′ la doccia fredda per i tifosi di casa con il pari del Cosenza.

Decisivo, infatti, il gol di Meroni, bravo a svettare di testa al 95′ su calcio di punizione dalla trequarti. Da lì poi l’arbitro Massa ha dovuto interrompere la partita per lancio di fumogeni e invasione di campo dei tifosi del Brescia. Parapiglia nel tunnel fra le due squadre con l’espulsione di Rigioni del Cosenza.

Dopo diversi minuti d’attesa, si è capito che la partita non sarebbe mai potuta riprendere. Così Massa ha fischiato la fine della gara e certificato il risultato di 1-1 della gara di ritorno. Cosenza salvo con il secondo playout di fila vinto. Brescia retrocesso nel peggiore dei modi dopo 38 anni in Serie C.

Brescia-Cosenza, pagelle top e flop

Meroni 8: una rete speciale per tutta la sua squadra, che resta in B.

Bisoli 7: il suo gol stava valendo i supplementari, ma non è bastato.

Viali 6.5: anche dopo lo svantaggio la sua squadra ci ha sempre creduto ed è andata bene.

Labojko 5.5: ci ha provato con qualche chance, però non una bella prestazione.

Gastaldello 5: non una bella partita per i suoi, che alla fine scendono di categoria.

Rigioni 4.5: si è fatto espellere nel parapiglia finale, non una gran cosa.

Brescia-Cosenza, il tabellino

Marcatori: 74′ Bisoli (B), 95′ Meroni (C)

BRESCIA (4-3-1-2): Andrenacci; Karacic, Cistana, Adorni, Mangraviti (67′ Galazzi); Bisoli, Labojko (60′ Van de Looi), Björkengren; Listkowski (59′ Bianchi); Ayé, Rodríguez. A disposizione: Lezzerini, Adryan, Ndoj, Pace, Olzer, Scavone, Niemeijer. Allenatore: Gastaldello.

COSENZA (4-1-4-1): Micai; Martino (88′ Rispoli), Meroni, Rigione, D’Orazio; Venturi (61′ Vaisanen); D’Urso (60′ Zilli), Brescianini, Voca (45′ Praszelik), Florenzi (75′ Cortinovis); Nasti. A disposizione: Marson, Arioli, Kornvig, Calò, Marson, Marras, Finotto, La Vardera. Allenatore: Viali.

ARBITRO: D. Massa.