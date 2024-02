Serie B. Palermo-Bari 3-0 nell’anticipo: Parma-Venezia sfida d’alta quota, Pirlo cerca il bis con il Modena

La 23a giornata di Serie B si apre con l’anticipo del Barbera: i siciliani travolgono i galletti, la panchina di Marino ora traballa. Le altre gare: Cremonese in trasferta a Lecco, il Como chiede strada alla Ternana

02-02-2024 22:34

Il Palermo fa sul serio: Bari annichilito, tris al Barbera e quarto posto agganciato, in attesa del risultato del Como. Serata da incorniciare per l’undici di Corini, da dimenticare per i pugliesi di Marino: una sola vittoria nelle ultime cinque partite, zona playout che potrebbe pericolosamente avvicinarsi. E la piazza ribolle di rabbia contro la proprietà De Laurentiis: ce n’è abbastanza per ritenere a rischio la panchina.

Tris Palermo, Bari al tappeto

Quarta vittoria consecutiva in casa per i rosanero, che si arrampicano a -2 dalla zona promozione diretta. Dopo solo tre minuti i padroni di casa si rendono pericolosi con un calcio di punizione di Ranocchia con palla poco alta sopra la traversa. Al 15′ rosanero vicinissimi al vantaggio: grande intuizione di Ranocchia che imbecca Gomez in area, conclusione respinta da Brenno, colpo di testa di Di Francesco che colpisce il palo. Al 31′, ancora lui Ranocchia, accelerazione e gran conclusione di sinistro sulla quale c’è l’ottima risposta di Brenno. La replica del Bari al 35′: angolo di Kallon e colpo di testa di Puskas con salvataggio di Brunori sulla linea. Al 44′ Palermo in vantaggio proprio con Ranocchia che, servito da Insigne, con un gran destro di controbalzo non dà scampo a Brenno infilando il pallone sotto l’incrocio. Nella ripresa al 3′ Bari pericoloso con Vicari in mezzo all’area, anche questa volta è provvidenziale Brunori sula linea. Al 27′ il Palermo raddoppia: punizione battuta da Di Mariano e colpo di testa vincente di Ceccaroni. Al 36′ il 3-0: cross dalla sinistra di Di Mariano e stacco vincente di testa di Segre.

Il tabellino della partita

PALERMO (4-3-3): Pigliacelli 6.5; Diakitè 6.5 (37′ st Graves sv), Nedelcearu 6.5, Ceccaroni 7, Lund 6.5; Ranocchia 8 (31′ st Coulibaly sv), Gomes 6.5, Segre 7; Di Francesco 6.5 (31′ st Vasic sv), Brunori 7 (37′ st Soleri sv), Insigne 6.5 (21′ st Di Mariano 7). In panchina: Kanuric, Stulac, Mancuso, Marconi, Buttaro, Aurelio, Henderson. Allenatore: Corini 6.5.

BARI (4-3-3): Brenno 6.5; Pucino 6 (42′ st Guiebre sv), Matino 6, Vicari 6.5, Dorval 6; Maita 6, Acampora 6 (42′ st Lulic sv), Edjouma 6 (33′ st Morachioli sv); Kallon 6.5, Puscas 6 (20′ st Nasti 6), Menez 6 (20′ st Achik 6). in panchina: Pellegrini, Pissardo, Bellomo, Zuzek. Allenatore: Marino 6.

ARBITRO: Tremolada di Monza 5.5.

RETI: 44′ pt Ranocchia, 27′ st Ceccaroni, 36′ st Segre

NOTE: Serata umida, terreno in discrete condizioni. Spettatori: 23.392. Ammoniti: Acampora, Di Francesco, Matino, Vasic. Angoli: 4-7. Recupero: 2′; 4′.

Occhi puntati sulla sfida d’alta quota tra Parma e Venezia

Bisognerà aspettare domani per il big match tra Parma e Venezia. La capolista viene dalla pesante sconfitta nel derby emiliano col Modena, mentre i lagunari, a -4, hanno battuto di misura la Ternana. Chi spera di approfittarne è la Cremonese, impegnata a Lecco contro l’ultima della classe. La Sampdoria di Pirlo a caccia di continuità dopo aver espugnato la tana del Cittadella: c’è il Modena sulla strada dei blucerchiati. Vincere è un obbligo che i liguri intendono rilanciarsi nella corsa ai playoff. L’ambizioso Como, che si è rinforzato con Strefezza dal Lecce, ha nel mirino l’intera posta in palio con la Ternana.

Dove vedere la Serie B in tv e in streaming

Tutte le gare del campionato (e dei playoff) di Serie B sono trasmesse sia su Dazn che su Sky. Per quanto riguarda lo streaming, le opzioni sono diverse: è infatti possibile scegliere l’app di Dazn, SkyGo oppure NowTv, piattaforma che trasmette i contenuti del palinsesto targato Sky.

Serie B, il programma completo della 23a giornata

Sabato 3 febbraio

• Cosenza-Pisa (ore 14:00)

• Parma-Venezia

• Reggiana-Feralpisalò

• Spezia-Catanzaro

• Brescia-Cittadella

• Lecco-Cremonese (ore 16:15)

• Sampdoria-Modena

• Ternana-Como

Domenica 4 febbraio

• Ascoli-Sudtirol (ore 16:15)

La classifica di serie B

Parma 45, Cremonese e Venezia 41, Como e Palermo 39, Cittadella 36, Catanzaro 345, Modena 31, Brescia 29, Reggiana 28, Cosenza 27, Bari 27, Pisa e Sampdoria 26, Sudtirol 24, Ascoli 22, Ternana 21, Ferali Salò, Lecco e Spezia 20.

(Sampdoria -2 punti, Palermo e Bari una partita in più)