Serie B, attesa per Catanzaro-Palermo, riflettori su Modena-Parma: tutte le gare in programma

Il programma e il palinsesto televisivo della prossima giornata di Serie B: gli orari e dove vedere le sfide del campionato cadetto, si inizia stasera

26-01-2024 13:10

Giornalista pubblicista. Lo affascinano, da sempre, le categorie minori e i talenti in erba. Ha fiuto per la notizia e per gli emergenti. Calcio, basket, motori: ci pensa lui

Si apre il sipario sulla 22 ª giornata di Serie B con match importanti e delicati. Dalla sfida ad alta quota tra Catanzaro e Palermo, a match salvezza come FeralpiSalò-Lecco, fino alla sfida tra Cittadella e Sampdoria che darà il via ai titoli di coda di questo turno.

Serie B, le sfide della 22ª giornata

Catanzaro e Palermo daranno il via alla giornata con l’anticipo del venerdì. I giallorossi sono in un periodo di flessione e nelle ultime cinque partite hanno conquistato solo cinque punti e sono precipitati al settimo posto in classifica. Al contrario i rosanero vengono da un’importante vittoria contro il Modena e si avvicinano al gruppo in lotta per il secondo posto (utile per la promozione diretta in Serie A).

Il Como di Cutrone se la vedrà contro l’Ascoli in un match sulla carta facile. La Cremonese ospiterà il Brescia, con entrambe le squadre in un buon momento. Sfida molto delicata tra SudTirol e Cosenza per fare uno scatto e cercare di allontanarsi dalla zona rossa dei playout.

Il Venezia ha bisogno di un riscatto per rimettersi in corsa e potrà farlo contro la Ternana. Al San Nicola, Bari e Reggiana non potranno perdere altri punti per stare incollate al treno dei playoff. FeralpiSalò e Lecco lotteranno nel match salvezza e ogni dettaglio potrà fare la differenza. Lo Spezia andrà a Pisa per cercare di invertire la rotta, anche se i bianconeri sembrano aver perso la bussola. Cittadella e Sampdoria chiuderanno la giornata con il monday night.

Dove vedere la Serie B

Non ci sono canali che abbiano l’esclusiva assoluta per trasmettere la Serie B, di alternative ce ne sono parecchie:

Dazn copre tutte le partite del campionato e dei playoff Sky trasmette tutto il campionato e le partite si possono anche vedere in streaming su Sky Go o acquistando un pacchetto su NowTv

Serie B, il programma e il palinsesto tv

26 gennaio

20.30 Catanzaro-Palermo – diretta tv su Sky Sport 252, streaming su NOW, SkyGo e DAZN

27 gennaio

14.00 Como-Ascoli – diretta tv su Sky Sport 254, streaming su NOW, SkyGo e DAZN

14.00 Cremonese-Brescia – diretta tv su Sky Sport 253, streaming su NOW, SkyGo e DAZN

14.00 Modena-Parma – diretta tv su Sky Sport Uno (201) e Sky Sport 251, streaming su NOW, SkyGo e DAZN

14.00 SudTirol-Cosenza – diretta tv su Sky Sport 255, streaming su NOW, SkyGo e DAZN

14.00 Venezia-Ternana – diretta tv su Sky Sport 252, streaming su NOW, SkyGo e DAZN

16.15 Bari-Reggiana – diretta tv su Sky Sport 252, streaming su NOW, SkyGo e DAZN

16.15 FeralpiSalò-Lecco – diretta tv su Sky Sport 253, streaming su NOW, SkyGo e DAZN

16.15 Pisa-Spezia – diretta tv su Sky Sport Uno (201) e Sky Sport 251, streaming su NOW, SkyGo e DAZN

28 gennaio