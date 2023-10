Serie B partite e risultati 9° giornata. Brescia-Feralpi 1-1: La Mantia e Moncini. La classifica

La nona giornata di serie B si è aperta con l'inedito derby tra Brescia e Feralpi: finisce 1-1, a La Mantia replica Moncini. Big match Venezia-Parma sabato 7 ottobre. Pirlo e la Samp non possono fallire ad Ascoli

06-10-2023 22:30

La nona giornata di serie B è stata inaugurata dalla sfida tra Brescia-Feralpi. Gli ospiti hanno sfiorato il colpaccio al Rigamonti: l’1-1 non fa sorridere Stefano Vecchi, che aveva assaporato i tre punti fino al 46′ della ripresa, quando Gabriele Moncini con un tocco da distanza ravvicinata fa esplodere di gioia il tifo di casa e vanifica la prodezza di Andrea La Mantia.

Il capolavoro di La Mantia era stato il colpo di vernice che nobilitava una tela bianca per imprimersi nella storia bresciana: l’attaccante stacca di testa, lascia una decina di centimetri più giù Mangraviti e finalizza a dovere il cross di Martella.

Balestrero spreca, La Mantia non trova il raddoppio

Lezzerini non può nulla. La parte più cospicua del Rigamonti si silenzia in fretta mentre la fetta più sparuta celebra il primo gol in assoluto nell’inedito derby lombardo tra dirimpettaie.

Il Feralpi legittima con il vantaggio una prima parte di gara all’insegna del pressing: in precedenza era stato capitan Balestrero a mancare la rete per una svirgolata clamorosa da ottima posizione.

Che La Mantia sia ispirato lo si capisce tre giri di lancette dopo il gol: la girata al volo della punta fa salire i brividi alla schiena di Lezzerini ma la palla si spegne a lato.

La terza occasionissima capita al bomber al 21’: trema il palo. Il dominio Feralpi nella prima parte di gara lo legittima anche Letizia che conclude dal limite: tiro potente, l’estremo del Brescia si rifugia in corner.

Bisoli e Dickmann suonano la carica

Prima conclusione pericolosa del Brescia al 37’: capitan Bisoli raccoglie palla sugli sviluppi di un calcio da fermo ma conclude malamente alto a due passi dalla porta. Tocca ancora a Lezzerini – 40’ del primo tempo – dire no a Kourfalidis che lo costringe al colpo di reni.

Ripresa di marca bresciana: Rondinelle a caccia del pari con Dickmann che prima ci prova con un gran tiro dalla distanza che lambisce il legno alla destra di Pizzignacco, poi con una girata da buona posizione che non inquadra la porta.

Moncini si tuffa nell’abbraccio del tifo bresciano

Nel primo dei 7 minuti di recupero, Gabriele Moncini prima lo stimola e poi si tuffa nell’abbraccio del Rigamonti.

Azione manovrata nell’assalto finale, la sponda di Borrelli per il bomber è un cioccolatino che Moncini, sotto porta, trasforma in gol.

Venezia-Parma big match, Samp ad Ascoli

Sabato 7 ottobre in programma sette gare: dalle 14 il Cosenza ospita il Lecco,Palermo atteso a Modena, il Bari proverà a svelare le reali ambizioni a Reggio Emilia contro la Reggiana, Sudtirol-Catanzaro è gara all’insegna dell’equilibrio.

Dalle 16.15, ad Ascoli, la Sampdoria prova a uscire dalla crisi e a salvare la panchina ad Andrea Pirlo, osservato speciale.

Il big match è sulla Laguna: Venezia-Parma ha già il sapore di serie A. Si chiude con Cittadella-Ternana. Domenica 8 ottobre le due sfide che chiudono il turno: Como-Cremonese e Spezia-Pisa.

Risultati e programma della 9a giornata

Venerdì 6 ottobre ore 20.30

Brescia-FeralpiSalò 1-1

Marcatori: 13’ pt La Mantia (F), 46′ st Moncini (B)

Sabato 7 ottobre ore 14

Cosenza-Lecco

Modena-Palermo

Reggiana-Bari

Sudtirol-Catanzaro

Sabato 7 ottobre ore 16.15

Ascoli-Sampdoria

Cittadella-Ternana

Venezia-Parma

Domenica 8 ottobre ore 16.15

Como-Cremonese

Spezia-Pisa

La classifica aggiornata alla 9° giornata

Parma capolista, insegue il Palermo staccato di quattro lunghezze. Venezia e Catanzaro cercano di restare aggrappate alla vetta.

Classifica: Parma 20, Palermo 16, Venezia e Catanzaro 15, Como 14, Modena e Cittadella 12, Cosenza 11, Sudtirol, Cremonese e Brescia 10, Bari 9, Pisa e Ascoli 8, Reggiana 7, Ternana, Spezia e FeralpiSalò 5, Sampdoria 3, Lecco 1.

Sampdoria: 2 punti di penalizzazione

Lecco e Brescia: 3 partite in meno

Pisa, Como, Sudtirol, Spezia, Palermo e Modena: 1 partita in meno

La classifica marcatori alla 9° giornata

In testa alla classifica marcatori della serie B resta sempre Daniele Casiraghi del Sudtirol a quota 6 gol, alle sue spalle c’è un terzetto all’inseguimento formato da Benedyczak del Parma, Coda della Cremonese e Mendes dell’Ascoli, tutti a quota 3.