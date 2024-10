Serie B: Insigne non basta al Palermo, il Pisa non si ferma più, Salernitana ko con lo Spezia

Inzaghi non sbaglia in casa del Sudtirol, Dionisi si lascia rimontare dal Modena di Caldara. Salernitana battuta dai liguri all'Arechi, Cosenza ko

Messa alle spalle la sosta dedicata alle nazionali, la seconda della stagione sportiva 2024/25, la Serie B è ripartita dall’anticipo tra Bari e Catanzaro. Oggi, le cinque sfide in programma in questa nona giornata, con il Pisa di Filippo Inzaghi che vince in trasferta sul campo del Sudtirol. Pareggio beffa per il Palermo di Dionisi, raggiunto dal Modena, mentre il Cittadella conquista tre punti di capitale importanza al minuto 94, superando di misura il Cosenza. Lo Spezia, invece, si impone in casa della Salernitana.

Palermo, pareggio beffa contro il Modena: non basta Insigne

Il Palermo di Alessio Dionisi spreca tutto nei minuti finali, lasciandosi raggiungere dal Modena e dal gol di Mattia Caldara. Gli emiliani strappano un punto prezioso, in virtù della rete siglata all’88’ dall’ex difensore di Milan e Atalanta. Ai rosanero non bastano le marcature di Valerio Verre e Roberto Insigne, che avevano messo in discesa le cose nella prima frazione di gioco. A cambiare le sorti del match la rete di Gliozzi ad inizio ripresa, che ha consentito ai canarini di imbastire la rimonta. Infuriati i tifosi siciliani, che sui social chiedono da tempo la “testa” di Dionisi.

Pisa, Inzaghi supera in rimonta il Sudtirol

Il Pisa di Filippo Inzaghi consolida il primato in classifica, battendo a domicilio il Sudtirol, nonostante una gara piuttosto complicata. Altoatesini in vantaggio alla mezzora grazie alla rete di capitan Tait, pareggiata subito dal gol di Lind, bravo a finalizzare l’assist di Hojhoit. Nell’intervallo, l’ex bomber del Milan decide di sostituire Piccinini, inserendo Marin per conferire geometrie e sostanza alla mediana nerazzurra.

I toscani tornano a fare la partita e al 58′ completano la rimonta con Arena, freddissimo dagli 11 metri. Poluzzi battuto e Pisa avanti. I cambi non aiutano Valente e i padroni di casa non riescono a riequilibrare la situazione.

Salernitana ko, vittoria in extremis per il nuovo Cittadella di Dal Canto

All’Arechi, dopo un primo tempo caratterizzato dalle tante occasioni sciupate dalla Salernitana di Martusciello, lo Spezia fa la voce grossa e porta a casa un successo che gli consente di rimanere in scia al Pisa di Inzaghi. Nella ripresa, la decidono Soleri e Bertola, che piegano Sepe e compagni e certificano i problemi della formazione granata.

Finale thriller al “Tombolato”, dove il Cittadella bagna l’esordio di Dal Canto con una vittoria allo scadere, targata Pavan. Al 94′, è lui a realizzare il gol partita e a valorizzare la superiorità numerica figlia dell’espulsione di Venturi, maturata all’alba dell’intervallo. Cosenza ko.