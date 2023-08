Serie B, ecco i big-match della 2ª giornata e dove vederli in tv e streaming

Tutto pronto il secondo turno di Serie B. Il quadro di giornata, i big match e dove vedere le partite in diretta O in streaming: Sky, Dazn o Now tv?

25-08-2023 11:14

"Ta-ta-ta", mi piace immaginare i tasti del mio pc come il pallone ai piedi di Maradona contro l'Inghilterra al Mondiale in Messico con Victor Hugo Morales in sottofondo. Amo girovagare con il pensiero, quando scrivo viaggio. Giornalista pubblicista dal 2021, ma è solo una formalità.

Tra partite rinviate, incognite e primi colpi di scena, il campionato di Serie B è entrato subito nel vivo. Il 29 agosto, dopo il Consiglio di Stato, si avrà un quadro definitivo sull’ammissione del Lecco, che ha avuto esito positivo dal Tar del Lazio, e saranno occupati gli ultimi posti, da due squadre tra Perugia, Brescia, Reggina e ovviamente i blucelesti di Luciano Foschi. Intanto in campo si prosegue a lottare, con una seconda giornata piena di insidie e colpi di scena dietro l’angolo.

Serie B, il quadro della seconda giornata

Si apre il sipario e va in scena il secondo turno del campionato con l’anticipo tra la Sampdoria e il Pisa. I blucerchiati hanno esordito con una vittoria contro la Ternana nella scorsa giornata, mentre i nerazzurri non hanno giocato la partita in programma contro il Lecco, rinviata a data da destinarsi. Sarà un confronto tra due giovani allenatori, Pirlo contro Aquilani, che hanno spesso condiviso il campo in Nazionale. Il big match di giornata è Cremonese-Bari, con entrambe le squadre che sono reduci da uno 0-0 e sono pronte a rifarsi per rispondere presente nella lotta al titolo. Il Parma, tra le favorite, ospita invece il Cittadella, squadra ostica che può dire la sua in campionato. “Riposeranno” lo Spezia e il Palermo, in attesa della griglia definitiva della Serie B.

Serie B, data e orario delle partite

La seconda giornata sarà spalmata su tre date. Si parte venerdì 25 agosto con l’anticipo tra la Sampdoria e il Pisa e si finisce domenica 27 con la sfida tra il Catanzaro e la Ternana, con i calabresi che dovranno ancora aspettare per giocare al Ceravolo. Infatti il posticipo prenderà il via a Lecce. Sabato di calcio con tante sfide alle 20.30, tranne l’antipasto della serata tra Venezia e Cosenza.

Sampdoria-Pisa 25 agosto ore 20.30

Lecco-Spezia RINVIATA*

Venezia-Cosenza 26 agosto ore 18.00

Come-Reggiana 26 agosto ore 20.30

Cremonese-Bari 26 agosto ore 20.30

FeralpiSaò-SudTirol 26 agosto ore 20.30

Modena-Ascoli 26 agosto ore 20.30

Parma-Cittadella 26 agosto ore 20.30

Catanzaro-Ternana 27 agosto ore 20.30

Palermo-Da definire*

* Gli incontri “da definire” verranno recuperati successivamente alla decisioni in sede giudiziaria sulla griglia delle partecipanti al campionato di Serie B 2023-2024.

Dove vedere la Serie B in tv e in streaming

Come al solito si avrà una vasta possibilità di scelta per seguire il campionato, con le partite che saranno trasmesse in co-esclusiva dalle emittenti. Tutte le gare del campionato di Serie B 2023/2024 sono visibili in diretta, in tv e in streaming, sulle piattaforme Dazn, Sky e Sky Go e Now Tv. Da questa stagione il campionato cadetto non è più visibile su Helbiz Live.