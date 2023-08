Serie B prima giornata risultati e marcatori: Samp, buona la prima. Cosenza tris all’Ascoli in 8

Prima giornata della serie B che regala risultati sorprendenti: la Sampdoria di Andrea Pirlo comincia bene, vincendo in trasferta contro la Ternana. Tris del Cosenza con l’Ascoli che rimane in 8. Pari tra Cremonese e Catanzaro

19-08-2023 22:35

Prima giornata di gare per la serie B e subito una prestazione vincente per la Sampdoria di Andrea Pirlo che espugna il campo della Ternana. Vince anche il Cosenza che approfitta di tre espulsioni in poco più di 5 minuti per l’Ascoli che gioca un tempo in otto uomini. Termina in parità invece il match tra Cremonese e Catanzaro.

Ternana-Sampdoria 1-2: La Gumina e De Paoli esaltano Pirlo

Comincia nel migliore dei modi il campionato della Sampdoria nel suo tentativo di riportarsi subito nella massima serie. La squadra di Pirlo gioca una gara tatticamente perfetta sul campo della Ternana di Lucarelli che si deve arrendere 2-1. Blucerchiati in vantaggio dopo 5 minuti grazie al calcio di rigore realizzato da La Gumina. Nel primo tempo la Samp controlla il match ma non riesce a pungere e solo nella ripresa con Depaoli trova la rete del raddoppio. Nel finale però un po’ di disattenzione consente alla Ternana di riaprire i conti con la rete di Distefano.

Cosenza-Ascoli: i marchigiani finiscono in 8

Gara stranissima quella tra Cosenza e Ascoli con i calabresi che conquistano la vittoria per 3-0. A sbloccare il risultato dopo 20 minuti ci pensa l’ex Napoli, Gennaro Tutino, con un calcio di rigore. Ma il match si decide nel finale della prima frazione di gioco con l’Ascoli che rimedia tre cartellini rossi in fila con Falasco, Buchel e Forte che lasciano il campo prima del tempo con i bianconeri che rimangono in 8. Per il Cosenza diventa compito facile nella ripresa chiudere la gara con le reti di Arioli e Zilli.

Cremonese-Catanzaro 0-0: regna l’equilibrio

Match emozionante anche se senza reti quello tra Cremonese e Catanzaro. La squadra di Ballardini fa fatica nel primo tempo contro i calabresi che appaiono subito in palla e si rendono pericolosi con Iemmello. Nella ripresa però sono i grigiorossi a dare la sensazione di volerci provare con più intensità e sembrano riuscire a spuntarla quando Perenzoni assegna il calcio di rigore per il fallo di Brighentis su Tsadjout ma il Var cancella la decisione e nel finale il Catanzaro non si fa sorprendere.

Serie B, le partite di domani: debutto casalingo per il Parma

La prima giornata di campionato si apre subito con dei match molto interessanti. Il Sudtirol, dopo l’eliminazione in Coppa Italia, prova a rifarsi subito e ospita lo Spezia che vuole subito provare la risalita nella massima serie. Gara molto interessante anche quella tra Venezia e Como in programma alle 20.30. Occhi puntati sul Parma che cerca la scalata in serie A ma deve fare attenzione alla Feralpisalò. A chiudere il programma il match tra Cittadella e Reggiana.

Serie B, l’anticipo Bari-Palermo 0-0

Finisce in parità (0-0) il match tra Bari e Palermo ma è la formazione siciliana a recriminare. I rossonera infatti non sono riusciti a capitalizzare né una doppia superiorità numerica negli ultimi 30 minuti della partita né il calcio di rigore con Di Mariano. Alla formazione di Corini è stato anche annullato un gol per una posizione di fuori gioco di Brunori.