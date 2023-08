Serie B al via, pagelle Bari-Palermo 0-0: Brunori un falco, male Maita e Di Mariano

Top e flop della partita Bari-Palermo, valevole per la 1° giornata di serie B 2023/2024: troppe ingenuità tra i pugliesi, i siciliani falliscono un rigore. Polemiche Var.

18-08-2023 22:52

La cavalcata della serie B 2023-24 si apre ufficialmente con la sfida di notevole fascino e tradizione tra Bari e Palermo. Due grandi squadre del Sud, di fronte in un palcoscenico di primo piano, lo stadio San Nicola. Zero a zero il risultato, punto che accontenta – paradossalmente – più i pugliesi che i siciliani. Bari, infatti, ridotto in nove uomini nell’ultima mezz’ora, col Palermo incapace di sfruttare la doppia superiorità numerica sprecando un rigore con Di Mariano e vedendosi annullare il gol del possibile colpaccio per fuorigioco millimetrico di Brunori.

Bari-Palermo, la chiave della partita

Buon primo tempo dei padroni di casa. Sibilli tra le linee è la mossa di Mignani che crea qualche problema ai rosanero di Corini, a lungo in balia degli avversari. Proprio Sibilli e Maita graziano in due circostanze Pigliacelli: si va al riposo sullo 0-0. Alla ripresa dopo pochi minuti il Bari rimane in dieci (rosso a Maita dopo consulto Var per un brutto intervento su Vasic) e l’inerzia del match cambia. È il Palermo a spingere e i siciliani guadagnano un rigore (concesso ancora dopo consulto Var dall’impacciato Maresca) per fallo di Di Cesare su Brunori.

Il difensore del Bari rimedia il secondo giallo e lascia i compagni in nove, la buona notizia per i supporter pugliesi è che Di Mariano dal dischetto calcia malamente alto. Il match si trasforma in un assedio del Palermo, con una serie di occasioni a ripetizione nei minuti finali del match. Il momento decisvo nell’ultimo dei dieci minuti di recupero: Brunori trova il tocco decisivo che risolve una mischia furibonda, ma il Var cancella tutto per fuorigioco. Finisce 0-0 e forse è giusto così.

I top e flop del Bari

Sibilli 7 – Gioca un gran primo tempo, sfiorando anche il gol. Nella ripresa Mignani lo sostituisce per esigenze tattiche.

Gioca un gran primo tempo, sfiorando anche il gol. Nella ripresa Mignani lo sostituisce per esigenze tattiche. Vicari 7 – Sempre attento e ordinato, si fa apprezzare soprattutto nel drammatico finale, giocato tra mille difficoltà.

Sempre attento e ordinato, si fa apprezzare soprattutto nel drammatico finale, giocato tra mille difficoltà. Maita 5 – Nei primi 45′ si divora un gol fatto, in avvio di ripresa poi commette un fallaccio e lascia i compagni in inferiorità numerica.

Nei primi 45′ si divora un gol fatto, in avvio di ripresa poi commette un fallaccio e lascia i compagni in inferiorità numerica. Di Cesare 4,5 – Si fa bruciare da Brunori e deve stenderlo per evitare il gol. Risultato: rigore contro ed espulsione.

I top e flop del Palermo

Brunori 7 – Una spina nel fianco della difesa avversaria: si procura un rigore che poi però lascia calciare a Di Mariano e si vede annullare un gol per questione di millimetri.

Una spina nel fianco della difesa avversaria: si procura un rigore che poi però lascia calciare a Di Mariano e si vede annullare un gol per questione di millimetri. Lucioni 6,5 – Nel primo tempo, in cui il Palermo soffre di più la spinta del Bari, guida la difesa con ordine e personalità

Nel primo tempo, in cui il Palermo soffre di più la spinta del Bari, guida la difesa con ordine e personalità Insigne 5,5 – Attesissimo, delude un po’ le aspettative: pochi guizzi e un paio di conclusioni fuori bersaglio.

Attesissimo, delude un po’ le aspettative: pochi guizzi e un paio di conclusioni fuori bersaglio. Di Mariano 5 – Da film horror la sua trasformazione del rigore, con pallone altissimo a superare la traversa di Brenno.

Bari-Palermo, la pagella dell’arbitro Maresca

Maresca 4 – Si perde in modo agghiacciante prima il fallaccio di Maita su Vasic, poi la trattenuta piuttosto evidente di Di Cesare su Brunori in occasione del rigore concesso al Palermo. In entrambi i casi è salvato dal Var, ma erano due episodi che potevano essere ravvisati senza indugio a occhio nudo.

Bari-Palermo, il tabellino del match

Bari (4-3-1-2): Brenno; Dorval, Di Cesare, Vicari, Ricci; Maita, Maiello, Benali (40′ st Pucino); Sibilli (16′ st Zuzek); Nasti (16′ st Menez), Diaw (15′ pt Scheidler). All. Mignani

(4-3-1-2): Brenno; Dorval, Di Cesare, Vicari, Ricci; Maita, Maiello, Benali (40′ st Pucino); Sibilli (16′ st Zuzek); Nasti (16′ st Menez), Diaw (15′ pt Scheidler). All. Mignani Palermo (4-3-3): Pigliacelli; Mateju, Lucioni, Marconi (24′ st Buttaro), Ceccaroni; Vasic (34′ st Soleri), Stulac (24′ st Mancuso), Gomes; Insigne (34′ st Valente, Brunori, Di Mariano (34′ st Saric). All. Corini

(4-3-3): Pigliacelli; Mateju, Lucioni, Marconi (24′ st Buttaro), Ceccaroni; Vasic (34′ st Soleri), Stulac (24′ st Mancuso), Gomes; Insigne (34′ st Valente, Brunori, Di Mariano (34′ st Saric). All. Corini Arbitro: Maresca di Napoli

Maresca di Napoli Note: espulsi Maita (B) al 5′ st e Di Cesare (B) al 22′ st. Ammoniti Sibilli, Brunori, Maiello, Benali, Vasic, Insigne, Menez, BrennoAl 24′ st Di Mariano (P) calcia alto un rigore. Spettatori 23mila circa.