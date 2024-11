Serie B: il Pisa allunga, Samp travolta, succede di tutto tra Brescia e Cosenza con gol decisivo allo scadere

Tredicesima giornata di B, i risultati: al Sassuolo basta una rete di Laurientè per la vittoria, successo anche per il Modena, i doriani affondano

In Serie B, il Sassuolo conquista tre punti preziosi superando di misura il Südtirol grazie a una rete decisiva di Laurienté. Netto il successo del Pisa di Inzaghi, che travolge la Sampdoria con un secco 3-0 e consolida il primo posto in classifica. Vittoria casalinga per il Modena, che supera la Carrarese, mentre il Cosenza espugna il “Rigamonti” in una sfida al cardiopalma contro il Brescia, portando a casa tre punti fondamentali.

Il Cosenza espugna il “Rigamonti”: 2-3 contro il Brescia

Partita al cardiopalma al “Rigamonti”, dove il Cosenza conquista una vittoria importante contro il Brescia. I Lupi vanno all’intervallo avanti grazie alle reti di Zilli e Mazzocchi, quest’ultimo a segno dal dischetto. Il finale è incandescente: Bjarnason accorcia le distanze e Bianchi, al 90′, sembra completare la rimonta per i padroni di casa. Ma in pieno recupero, è Charlys a firmare il gol decisivo, regalando tre punti d’oro ai calabresi. Dopo la vittoria contro la Sampdoria, la squadra di Maran incassa una sconfitta amara, restando ferma a quota 17 punti.

Il Modena stende la Carrarese: 2-0 al “Braglia”

Dopo un mese e mezzo senza vittorie, il Modena ritrova il successo imponendosi davanti al proprio pubblico contro la Carrarese. Al “Braglia”, partita decisa da un gol per tempo: Cauz sblocca il match nella prima frazione, mentre Palumbo chiude i conti nella ripresa, assicurando i tre punti ai canarini. La Carrarese interrompe la propria serie positiva di sei giornate e resta impantanata nella zona bassa della classifica.

Il Pisa allunga in vetta: tris contro la Sampdoria

Il Pisa allunga in vetta con autorità, travolgendo la Sampdoria per 3-0. A segno Lind, Tramoni e Angori, protagonisti del successo degli uomini di Filippo Inzaghi, che consolidano il primato in classifica salendo a 30 punti, con un margine di +2 sul Sassuolo. Per i blucerchiati, alla seconda sconfitta consecutiva dopo il passo falso interno contro il Brescia, sfuma l’occasione di riscatto: restano fermi a quota 15, fuori dalla zona playoff e in cerca di una svolta per invertire la rotta.

Lauriente regala i tre punti al Sassuolo: Sudtirol ko

Prosegue il momento positivo del Sassuolo, che conquista un’altra vittoria imponendosi anche sul campo del Südtirol. A decidere l’incontro è una rete di Laurienté nella ripresa, sufficiente per portare a casa tre punti preziosi che permettono ai neroverdi di restare in scia del Pisa capolista, a sole due lunghezze di distanza. Momento difficile, invece, per la squadra di Valente, che incassa un’altra sconfitta e raccoglie solo un punto nelle ultime cinque gare.