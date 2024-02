Serie C: Juve Stabia e Benevento ok, Silvestro salva il Foggia con due gol allo scadere

Vola la capolista del girone C, inseguono le Streghe. Super gol di Ciciretti, male Baldini all'esordio. L'Atalanta si salva in extremis grazie al gol di Vlahovic.

27-02-2024 11:19

Giornalista pubblicista e speaker radiofonico, per Virgilio Sport si occupa di calcio con uno sguardo attento e competente sui campionati di Serie B e Serie C

La Juve Stabia di Guido Pagliuca torna a vincere davanti ai propri tifosi, riscattando immediatamente il ko di Catania e consolidando il primato nel girone C di Lega Pro. Nel raggruppamento centro-meridionale, il Benevento di Gaetano Auteri centra un triplo sorpasso, scavalcando in un colpo solo Taranto, Avellino e Picerno, portandosi così al secondo posto. Esordio negativo per il Crotone di Silvio Baldini, che cade allo “Zaccheria” di Foggia. Pareggio a reti bianche nello scontro salvezza, di marca pugliese, tra Virtus Francavilla e Monopoli, mentre l’Atalanta U23 non va oltre l’1-1 contro il Legnago Salus. Ecco cosa è successo nel lunedì che ha chiuso la 28a giornata della regular season di Serie C.

La Juve Stabia vince il derby, goleada del Benevento

Non ha nessuna intenzione di fermarsi la Juve Stabia di Guido Pagliuca, che si conferma al comando del girone C di Lega Pro, conquistando l’intera posta in palio nel sentitissimo derby campano contro la Turris di Leonardo Menichini. Alle Vespe basta il gol in apertura dell’ex Triestina Adorante, che continua a far volare i suoi, dopo essere approdato in Campania nella sessione invernale di mercato. Juve Stabia ora a quota 58, a +8 sul Picerno e a +9 sul tandem Avellino-Taranto.

Non molla, invece, il Benevento di Gaetano Auteri, ancora imbattuto in questo 2024. Vittoria roboante contro il Sorrento di Vincenzo Maiuri, arrivato con tante assenze alla sfida del “Vigorito”. Succede tutto nella ripresa in terra sannita, dopo un primo tempo equilibrato: apre le marcature il solito Camillo Ciano, al termine di un’azione fantastica, ma è Amato Ciciretti a far alzare in piedi il pubblico di fede giallorossa, con un gol da cineteca che lascia a bocca aperta anche gli stessi compagni di squadra. Gara in discesa, poi chiusa nel finale da Bolsius e Simonetti, che si uniscono alla festa della Strega. Missione compiuta per il Benevento, al secondo posto del girone C, a 7 lunghezze dalla capolista.

Baldini ko all’esordio, vince il Foggia

Clamoroso allo “Zaccheria”. Ad un passo dal successo all’esordio mister Silvio Baldini, alla prima sulla panchina del Crotone. L’ex tecnico del Palermo viene beffato nei minuti di recupero dalla doppietta di Silvestro, che ribalta il risultato e fa esplodere i tifosi del Foggia, regalando a Mirko Cudini una vittoria di vitale importanza. 2-1 il risultato finale, con i pugliesi che avvicinano la quota salvezza e, soprattutto, allontanano la zona playout, approfittando della sconfitta della Turris a Castellammare.

Crotone costretto a leccarsi le ferite e a ripartire, dopo una settimana piuttosto tormentata. Dall’esonero di Lamberto Zauli ai primi allenamenti di Silvio Baldini, con la consapevolezza che la promozione diretta è ormai soltanto un miraggio. L’obiettivo, adesso, è centrare un buon piazzamento playoff e giocarsela fino alla fine, proprio come fece il Palermo poche stagioni fa.

Restando in terra pugliese, finisce 0-0 alla “Nuovarredo Arena” di Francavilla Fontana, dove la Virtus di Alberto Villa e il Monopoli di Roberto Taurino portano a casa un punto che serve poco ad ambo le squadre. Resta in bilico l’ex allenatore dell’Avellino, che non vince da più di un mese con i Gabbiani.

L’Atalanta U23 fermata dal Legnago Salus

Secondo pareggio consecutivo per l’Atalanta U23, al quarto risultato utile di fila. 1-1 che lascia l’amaro in bocca ai bergamaschi, quello maturato sul campo del Legnago Salus. Alla rete di Viero in avvio, risponde il solito Vanja Vlahovic, che nel finale consente ai nerazzurri di evitare una sconfitta tanto pesante quanto inaspettata.

Agganciata la Triestina al quarto posto, mentre il Vicenza allunga a +3, complice il successo contro gli alabardati di Roberto Bordin. L’Atalanta continua a lottare per un prestigioso piazzamento playoff, che permetterebbe ai giovani talenti della Dea di giocarsi addirittura la promozione in Serie B. Una prima stagione assolutamente positiva per l’U23 bergamasca in Lega Pro.