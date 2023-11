Serie C, l’Atalanta si ferma, fa festa l’Alessandria: oggi altre due partite

Con l'arrivo di Banchini,l'Alessandria ha ritrovato il sorriso e la vittoria. Passo falso per i nerazzurri di Modesto, che restano nelle zone alte

01-11-2023 12:24

"Ta-ta-ta", mi piace immaginare i tasti del mio pc come il pallone ai piedi di Maradona contro l'Inghilterra al Mondiale in Messico con Victor Hugo Morales in sottofondo. Amo girovagare con il pensiero, quando scrivo viaggio. Giornalista pubblicista dal 2021, ma è solo una formalità.

Dopo quattro risultati utili di fila, l’Atalanta deve arrendersi alla nuova Alessandria di Banchini. I piemontesi, con la nuova guida tecnica, hanno ripreso ritmo e stanno cercando di rimettere a posto la classifica. Piccolo passo falso dei nerazzurri in un percorso buono. Uno step per crescere e maturare. Oggi, 1 novembre 2023, in campo altri recuperi di Serie C.

Si ferma l’Atalanta, l’Alessandria vede la luce

Si ferma la corsa dell’Atalanta U23. La squadra di Modesto non ha approfittato del recupero dell’ottava giornata per cercare di rosicchiare qualche punto in classifica. Al contrario l’Alessandria ha conquistato tre punti importanti in ottica salvezza e ha risollevato un po’ la testa con quattro risultati utili di fila, dopo il pessimo inizio di stagione.

A punire la Dea ci hanno pensato Siafa con un gol di tacco al 39′ e poi Gazoul a pochi minuti dalla fine. I nerazzurri restano in zona playoff e nel prossimo match contro il Fiorenzuola potranno subito riprendere il cammino verso la scalata della classifica del girone A di Serie C.

Serie C, il programma dei recuperi

Scenderanno in campo oggi, 1 novembre 2023, anche Brindisi-Catania (recupero della seconda giornata) e Taranto-Messina (recupero del terzo turno). Partite che non si erano potute disputare per l’inagibilità dello stadio Iacovone, in seguito all’incendio divampato nei pressi della tribuna stampa. Giovedì 2 novembre si sfideranno anche Olbia e Pineto (recupero ottava giornata). A seguire il programma con date e orari:

Brindisi-Catania 1 novembre ore 16.15

Taranto-Messina 1 novembre ore 18.30

Olbia-Pineto 2 novembre ore 18.30

Serie C, come cambia la classifica

La classifica si è mossa poco dopo la vittoria dell’Alessandria, che resta ancora in zona rossa. Con l’arrivo di Banchini la squadra sembra aver cambiato pelle e in sole quattro giornate ha conquistato otto dei nove punti totali. Un vero e proprio cambio di rotta. L’Atalanta u23 al momento resta al settimo posto, in zona playoff. Un buon rendimento per i nerazzurri, al loro primo anno tra i professionisti. Il Catania con una vittoria potrebbe balzare tra le top 1o del girone B, ma i punti servono anche al Brindisi, al momento terzultimo della classe. I pugliesi con un successo andrebbero fuori dalla zona retrocessione.

Il Taranto di Eziolino Capuano sarà messo alla prova: un vero esame di maturità per capire la forza della squadra, che potrebbe salire al quarto posto in classifica con 2o punti. Sentimenti differenti per il Messina, al 17esimo posto. Nel girone B Olbia e Pineto stanno giocando, al momento, per obiettivi differenti: la neopromossa è tra le rivelazioni del campionato, mentre i sardi, dopo la sconfitta contro la Juve Next Gen, hanno bisogno di una svolta.