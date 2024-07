Serie C: Sorteggio dei calendari, ecco quando ci sarà, le date e dove vederlo in tv o in streaming

Tra poco più di un mese torna in campo la Lega Pro con parecchie novità, tra cui il debutto di Milan Futuro. Si parte il 25 agosto e si chiude il 27/4

Squadre nobili come Ascoli, Avellino, Catania e Vicenza, nobili decadute, debuttanti assolute come il Milan Futuro – la squadra B dei rossoneri – la novità della Juventus U.23 nel girone meridionale: poco più di un mese e la Serie C tornerà in campo per la nuova stagione sportiva. E’ allora il momento di svelare il calendario della stagione 2024-25 che verrà reso noto sui canali social della Serie C NOW il prossimo 15 luglio alle ore 11.

La serie C parte il 25 agosto

Lo ha annunciato il Presidente Matteo Marani nel corso dell’Assemblea di Lega Pro ai presidenti dei sessanta club, dopo aver illustrato i risultati della precedente stagione e, al contempo, le prospettive di quella che è sul punto di iniziare. Tutto pronto, dunque, per l’inizio della Serie C NOW, che prenderà ufficialmente il via nel weekend del 25 agosto per poi chiudersi il 27 aprile 2025 prima dei playoff. Nel mezzo tre turni infrasettimanali (date ancora da stabilire) e pausa invernale fissata al 29 dicembre.

La Serie C in diretta su Sky

Tutta la Serie C 2024/25 è solo su Sky e NOW (1143 partite in esclusiva nazionale e 48 partite in co-esclusiva a stagione): Regular Season, Playoff, la Coppa Italia (dagli ottavi di finale) e la Supercoppa.

I gironi e gli allenatori di serie C

Con l’esclusione dell’Ancona (che non ha neppure presentato il ricorso) e l’inserimento della terza squadra U23 nell’organico delle 60 partecipanti, il Milan ecco i tre gironi e tutte le panchine già occupate:

GIRONE A

Albinoleffe: Giovanni LOPEZ (confermato)

Alcione: Giovanni CUSATIS (confermato)

Arzignano Valchiampo: Alessandro BRUNO (nuovo)

Atalanta U23 Francesco MODESTO (confermato)

Caldiero Terme: Cristian SOAVE (confermato)

Feralpisalò: Aimo DIANA (nuovo)

Giana Erminio: Andrea CHIAPPELLA (confermato)

Lecco: Francesco BALDINI (nuovo)

Lumezzane: Arnaldo FRANZINI (confermato)

Novara: Giacomo GATTUSO (confermato)

Padova: Matteo ANDREOLETTI (nuovo)

Pergolettese: Giovanni MUSSA (confermato)

Pro Patria Riccardo COLOMBO (confermato)

Pro Vercelli: Paolo CANNAVARO (nuovo)

Renate: Luciano FOSCHI (nuovo)

Trento: Luca TABBIANI (nuovo)

Triestina Michele SANTONI (nuovo)

Union Clodiense: Antonio ANDREUCCI (confermato)

Vicenza: Stefano VECCHI (confermato)

Virtus Verona: Gigi FRESCO (confermato)

GIRONE B

Arezzo: Emanuele TROISE (nuovo)

Ascoli: Massimo Carrera 70%, altro 30%

Campobasso: Piero BRAGLIA (nuovo)

Carpi: Cristian SERPINI (confermato)

Gubbio: Roberto Taurino (nuovo)

Legnago: Daniele GASTALDELLO (nuovo)

Lucchese: Giorgio Gorgone 95%, altro 5%

Milan Futuro: Daniele BONERA (nuovo)

Perugia:Alessandro FORMISANO (confermato)

Pescara: Silvio Baldini 99%, altro 1%

Pianese: Fabio PROSPERI (confermato)

Pineto: Mirko CUDINI (nuovo)

Pontedera: Alessandro AGOSTINI (nuovo)

Rimini: Antonio BUSCÈ (nuovo)

Sestri Levante: Andrea SCOTTO (nuovo)

SPAL: Andrea DOSSENA (nuovo)

Ternana: Ignazio ABATE (nuovo)

Torres: Alfonso GRECO (confermato)

Virtus Entella: Fabio GALLO (confermato)

Vis Pesaro: Roberto STELLONE (confermato)

GIRONE C

ACR Messina: Giacomo MODICA (confermato)

Audace Cerignola Giuseppe RAFFAELE (confermato)

Avellino: Michele PAZIENZA (confermato)

Benevento: Gaetano AUTERI (confermato)

Casertana: Manuel IORI (nuovo)

Catania: Domenico TOSCANO (nuovo)

Cavese: Raffaele DI NAPOLI (confermato)

Crotone: Emilio LONGO (nuovo)

Foggia: Massimo BRAMBILLA (nuovo)

Giugliano Valerio BERTOTTO (confermato)

Juventus Next Gen: Paolo MONTERO (nuovo)

Latina: Pasquale Padalino (nuovo)

Monopoli: Alberto COLOMBO (nuovo)

Picerno: Francesco TOMEI (nuovo)

Potenza: Pietro DE GIORGIO (confermato)

Sorrento: Enrico Barilari 90%, altro 10%

Taranto: Eziolino CAPUANO (confermato)

Team Altamura: Daniele DI DONATO (nuovo)

Trapani: Alfio TORRISI (confermato)

Turris: Mirko Conte 70%, Leonardo Menichini 10%, altro 20%.