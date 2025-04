Sinner, Kalinskaya volta pagina e si tuffa nel passato: Anna beccata con l’ex fidanzato a Miami. Addio Jannik?

Da Miami arrivano conferme della fine della relazione tra Sinner e Kalinskaya, pizzicata insieme all'ex fidanzato Tomas Ferrari in compagnia di un cucciolo di cane

Da tempo si rumoreggia della fine della relazione tra Jannik Sinner e Anna Kalinskaya, senza però che a riguardo ci fossero conferme effettive della loro separazione. Almeno fino a oggi. Una prova della conclusione del loro rapporto arriva infatti da Miami, città dove ormai Anna vive in pianta stabile e dove è stata paparazzata assieme al suo ex fidanzato Tomas Ferrari.

Kalinskaya fotografata con l’ex fidanzato a Miami

Anna Kalinskaya potrebbe aver svoltato definitivamente pagina dopo la relazione con Jannik Sinner. La tennista russa è stata infatti fotografata assieme al proprio ex fidanzato Tomas Ferrari mentre da Indian Wells si trasferiva a Miami per il secondo appuntamento del Sunshine Double. A riportarlo è il profilo GameSetGossip, che in un post su X ha condiviso le immagini dei due assieme, per di più in compagnia di un tenero cucciolo di cane, portando a pensare che quindi la crisi della relazione con il n°1 al mondo sia effettivamente culminata con una separazione.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Addio Jannik e bentornato Tomas Ferrari?

Questa potrebbe dunque essere la prima prova concreta della fine della relazione tra Sinner e Anna dopo i vari segnali che andavano in questa direzione, su tutti il fatto che da tempo non condividessero più aggiornamenti sul loro rapporto e la distanza tra i due, con lui sempre rimasto a Montecarlo e lei che invece ha trovato in Miami la sua nuova casa. Difficile infatti pensare che quella tra Ferrari e Kalinskaya sia stata una semplice chiacchierata tra vecchi amici e non una ritorno di fiamma tra i due.

Nella notte la sfida a Madison Keay a Charleston

Insomma, nella vita privata di Anna sembra essere tornato il sereno, e lo stesso si può dire anche per i risultati in campo della giocatrice russa. Dopo un complicatissimo inizio di stagione condizionato dagli infortuni, a Miami Kalinskaya aveva dato i primi segnali incoraggianti battendo Moyuka Uchijima e sfiorando l’impresa contro Jessica Pegula.

Ulteriori conferme sono arrivate anche dall’esordio convincente al WTA 500 di Charleston contro l’amica Caty McNally, sua compagna di doppio in varie occasioni e battuta per 6-1 6-4, ma la prova del nove potrebbe arrivare alla prossima sfida, che vedrà Anna scontrarsi con la vincitrice degli ultimi Australian Open Madison Keys.