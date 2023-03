Il difensore ha preferito farsi vedere dallo staff sanitario del club di cui farà parte dal prossimo mese di luglio, ma i nerazzurri non l'hanno presa bene

24-03-2023 12:46

Non poteva che esserci epilogo più triste, e polemico per questa unione così voluta, protetta e difesa soprattutto dai tifosi nerazzurri che hanno perseverato nell’elogio del capitano Milan Skriniar fin quando hanno potuto. Ma i rapporti con l’Inter, ormai, si commentano da soli. E la decisione di farsi visitare dall’equipe medica del PSG, dopo la contestata decisione di giocare in Nazionale, ha fatto il resto.

La scelta di Skriniar che ha irritato l’Inter

Che lo slovacco, in scadenza a giugno con i nerazzurri, abbia già accettato e sbandierato la ricchissima offerta del PSG dal 1° luglio è cosa nota, male sue qualità e la sua professionalità avevano indotto i tifosi a credere fosse possibile sperare in una prestazione ad alti livelli fino a fine stagione, all’Inter.

Invece, prima di raggiungere il raduno della Slovacchia – dal cui staff sanitario è stato poi rispedito a casa a causa dell’infortunio – , su indicazione del PSG Milan Skriniar si è diretto al CERS (Centro Europeo di Rieducazione Sportiva) di Capbreton, una struttura d’eccellenza con solidi legami con il club parigino, per sottoporre la sua schiena dolorante ad una visita specialistica.

E, come se non bastasse, ad assistere lo slovacco durante la visita c’era soltanto un componente dello staff medico del suo prossimo club. Di rappresentanti o riferimenti dello staff medico dell’Inter non vi è traccia.

Fonte: ANSA

Inter: atteggiamento poco professionale dello slovacco

In tutto ciò l’Inter e Beppe Marotta sono stati avvisati, ma come quando si avverte chi è considerato da contattare per mera formalità: secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, infatti, lo stato maggiore interista avrebbe gradito un altro atteggiamento da parte dello slovacco.

Fin da gennaio, quando il suo trasferimento a Parigi era ormai chiaro per chiunque, i dirigenti assimilata la scelta e nel pieno delle loro richieste, avevano però poggiato sulla certezza della correttezza del giocatore. Invece, l’ex riferimento della squadra in campo e fuori ha scelto un atteggiamento diverso. E questa mossa è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso.

I tifosi delusi sui social: multa e addio immediato

Sui social è un turbinio, ovviamente, di riflessioni e di critiche all’indirizzo dell’idolo dei supporte nerazzurri. Scrive Nicolas.formentini: “Il comportamento di Milan Skriniar da Settembre a oggi è aberrante se non fossimo a un passo da qualcosa di eroico penso che la nostra preparatissima dirigenza lo avrebbe messo giustamente fuori rosa”.

Aggiunge Nicolò: “MILAN Skriniar (è la prima volta che lo chiamo con il suo vero nome) è una delle delusioni sportive più grosse che abbia mai visto. Fuori dalle p**** ingrato”. C’è chi ironizza e chi, invece, chiede una multa immediata, come Alessandro Vigo, per quanto accaduto nei confronti del giocatore: “Mi aspetto una multa immediata, e salatissima, nei confronti di Milan Skriniar. Finché sei sotto contratto con l’inter fai quello che ti dice la società. Traditore.”

