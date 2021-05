Slovacchia, rosa da ritoccare per Euro 2020. Hamsik il guru

La Slovacchia è inserita nel Gruppo E con Spagna, Polonia e Svezia. Possibilità di passare il turno pari molto poche, ma gli slovacchi sono squadra tosta e sicuramente venderanno cara la pelle. In rosa elementi di grande qualità come Skriniar dell’Inter, Kuko Kucka ex Milan, il napoletano Lobotka, senza dimenticare l’eterno Marek Hamsik. Il ct Tarkovic deve integrare la rosa con altri 2 elementi.

Portieri : Dubravka, Rodak, Kuciak

Difensori : Pekarik, Satka, Vavro, Skriniar, Hubocan, Holubek

Centrocampisti : Hamsik, Lobotka, Hrosovsky, Kucka, Duda, Mak, Weiss, Benes, Haraslin, Suslov, Bero, Jirka

Attaccanti: Duris, Bozenik, Strelec

