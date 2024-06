SONDAGGIO - Chi vincerà gli Europei 2024?

Prima ancora che comincino gli Europei, dobbiamo capire quale sia secondo il popolo di Virgilio Sport la squadra che metterà le mani sulla Coppa

A Euro2024 partecipano 24 squadre, ma una sola sarà la vincitrice. Una sola succederà all’Italia nell’albo d’oro della principale competizione Uefa per squadre nazionali. Al via ci sono tutte le big del vecchio continente che partono con tutti i favori del pronostico. La Francia di Mbappé e l’Inghilterra di Bellingham e Kane partono ampiamente favorite in virtù dell’abbondanza di talenti in rosa; la Germania è squadra abbastanza competitiva e poi gioca in casa; la Spagna e il Portogallo sono accreditate di rose piene di giocatori di talento e di caratura internazionale; il Belgio è sempre fortissimo, così come l’Olanda che in questa manifestazione ha spesso ben figurato; la Croazia si candida al ruolo di mina vagante, così come l’Italia, che pur campione in carica, sembra nettamente meno competitiva delle altre. Poi sappiamo benissimo che gli Europei sono una manifestazione strana, che nella storia ha ribaltato i pronostici e portato alla vittoria outsider fuori pronostico come Danimarca e Grecia o squadre non perfette come l’Italia dell’ultima edizione. Quindi la domanda è legittima: adesso, senza averle ancora viste giocare, a sensazione, chi vincerà gli Europei stavolta?

Se non visualizzi completamente il sondaggio clicca qui

VIRGILIO SPORT