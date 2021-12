Sorteggio-bis, tifosi Inter: Non faremo stessa figuraccia dell'Uefa

13-12-2021 15:39

Se dopo il primo sorteggio, che aveva accoppiato all’Inter l’Ajax, la reazione dei tifosi era stata moderatamente ottimista, anche se molti sottolineavano le qualità degli olandesi, la notizia della ripetizione che ha portato i nerazzurri a dover affrontare il Liverpool è stata accolta malissimo. Lo squadrone di Klopp era tra i peggiori avversari possibili e sui social i tifosi si sfogano. Le due squadre si sono affrontate 4 volte in competizioni europee: l’Inter ha vinto in una sola occasione, nel 1965, perdendo nelle altre 3 occasioni. Sotto accusa soprattutto l’Uefa, per il pasticciaccio che ha portato alla ripetizione.

I tifosi dell’Inter attaccano l’Uefa

Fioccano i commenti: “Che casino che ha combinato la UEFA….manco alle elementari, dilettanti allo sbaraglio” o anche: “Se l’Inter facesse ricorso, vincerebbe, visti gli avvocati che si ritrova”, oppure: “Vabbè rifacciamo ancora, si può?” e ancora: “L’obiettivo del inter e il campionato quelle 2 devono essere 2 amichevoli non mi frega prenderne 5 perché più figuraccia dell’Uefa non è possibile fare”.

Per i fan nerazzurri il Liverpool è molto peggio dell’Ajax

Su twitter prevale il pessimismo: “Abbiamo preso la squadra che forse è attualmente la più forte d’Europa, Mi faccio brillare” o anche: “È andata decisamente peggio ad entrambe: fra Liverpool e Ajax ovviamente ci sono in paio di categorie di differenza ma pure il Villarreal non lo sottovaluterei tanto” oppure: “Passare dall’Ajax all’aja aja aja che male” e ancora: “Il Liverpool è la più forte che si potesse incontrare. Sulla carta sfida proibitiva”

C’è chi osserva: “Ciao Inter, cosa si prova ad essere sfigati come il Napoli ai sorteggi europei?” e poi, ricordando le polemiche di Milan-Liverpool: “Klopp sarà contento di giocare ancora a San siro” e ancora: “Preferivo l’Ajax…comunque sempre meglio uscire con il Liverpool e non con il Lione”

Non mancano ottimisti a oltranza: “Azzardo una scommessa: se – e dico se – vinciamo, la Coppa è nostra” e infine: “In tanti saranno “contenti” ma noi non temiamo nessuno”.

