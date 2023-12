Euro2024, sorteggio: info, orari e dove vederlo in tv e in streaming

Tutto pronto per il sorteggio ad Amburgo per la composizione dei gironi di Euro2024: l'Italia rischia girone di ferro, tutto quello che c'è da sapere

01-12-2023 14:30

"Ta-ta-ta", mi piace immaginare i tasti del mio pc come il pallone ai piedi di Maradona contro l'Inghilterra al Mondiale in Messico con Victor Hugo Morales in sottofondo. Amo girovagare con il pensiero, quando scrivo viaggio. Giornalista pubblicista dal 2021, ma è solo una formalità.

“Il bello viene adesso” – queste le parole di Spalletti dopo la qualificazione dell’Italia all‘Europeo. Gli azzurri difenderanno il titolo conquistato nel 2021 nel torneo itinerante. Domani 2 dicembre la Nazionale scoprirà in chi girone farà parte. I pericoli sono molti, vista la presenza in quarta fascia e non resta altro che aspettare l’esito del sorteggio.

Il regolamento del sorteggio e le fasce

Le partecipanti all’Europeo saranno 24 e verranno smistate in otto gruppi da quattro, seguendo il criterio della divisione in fasce: una per ogni girone. L’Italia rischia un blocco di ferro, vista la presenza degli azzurri nella quarta fascia. Al momento le squadre già sicure di far parte della manifestazione sono 21, con le ultime tre che si qualificheranno dopo i playoff.

Prima fascia : Germania, Portogallo, Francia, Spagna, Belgio, Inghilterra

: Germania, Portogallo, Francia, Spagna, Belgio, Inghilterra Seconda fascia : Ungheria, Danimarca, Albania, Austria, Romania, Turchia

: Ungheria, Danimarca, Albania, Austria, Romania, Turchia Terza fascia : Scozia, Slovenia, Slovacchia, Repubblica Ceca, Olanda, Croazia

: Scozia, Slovenia, Slovacchia, Repubblica Ceca, Olanda, Croazia Quarta fascia: Italia, Serbia, Svizzera, Vinc. Playoff Lega A (Galles, Finlandia, Polonia, Estonia), Vinc. Playoff Lega B (Bosnia, Ucraina, Israele, Islanda), Vinc. Playoff Lega C (Georgia, Lussemburgo, Grecia, Kazakistan)

Italia, quanti rischi!

La Nazionale si è qualificata all’Europeo dopo il match all’ultimo respiro giocato contro l’Ucraina, con il contatto Cristante-Mudryk che ha fermato i cuori degli azzurri negli ultimi sgoccioli della sfida. Il secondo posto nel girone e i pochi punti conquistati hanno fatto scivolare l’Italia nella quarta fascia. Il rischio è finire in un girone duro e complicato.

Ma allo stesso tempo la squadra di Spalletti è la mina vagante che tutti vorrebbero evitare, per non complicarsi la vita già nei primi match della manifestazione estiva. Il conto alla rovescia è iniziato e domani tutti i pensieri diventeranno realtà.

Euro 2024, dove vedere il sorteggio in tv e streaming

La diretta del sorteggio per la composizione dei gironi dell’Europeo in Germania avverrà ad Amburgo, alle 18.00 di sabato 2 dicembre 2023. L’evento sarà trasmesso in diretta da Sky Sport e Rai 2 e anche sulle rispettive piattaforme streaming SkyGo e RaiPlay, L’alternativa è seguire la diretta sul sito dell’Uefa.