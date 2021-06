Southgate: "Grande risultato, pubblico incredibile"

Il commissario tecnico dell’Inghilterra Gareth Southgate festeggia dopo la vittoria contro la Germania: “Oggi e’ un grande risultato. L’Inghilterra non riusciva a battere la Germania in una partita ad eliminazione diretta dalla finale qui nel 1966”.

Un grande elogio al pubblico: “Sono stato qui con il tutto esaurito e non l’ho sentito nemmeno lontanamente vicino ai livelli di oggi. Erano dietro ogni sfida, erano dietro ogni volta che avevamo la palla, dietro ogni corsa che abbiamo fatto. L’energia era incredibile nello stadio, quindi riuscire a mandarli a casa come fatto stasera, e sapere che cosi’ tanti milioni di persone, dopo un anno cosi’ difficile, possono godere di una gioia che so che gli abbiamo regalato oggi e’ speciale”.

