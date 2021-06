Spagna da sogno, Morata da incubo. E i tifosi ci vanno giù pesante

Nell’ultima giornata della fase a gironi la Spagna ha spazzato via la Slovacchia nonostante un’altra prestazione in negativo per Alvaro Morata, che si è fatto parare anche un rigore. Come se questo non bastasse, chi lo ha sostituito al minuto 66, Ferran Torres, ha impiegato appena trenta secondi a segnare, per di più di tacco!

E via giù con le critiche sui social, alcune davvero durissime e impietose. Soprattutto da parte dei tifosi spagnoli, autori di una valanga di meme e messaggi che non fanno sconti all’attaccante della Juventus. Ecco alcuni.

“Morata gioca per la Slovacchia”

“Ferran Torres insegna come segnare a Morata appena 30 secondi dopo il suo ingresso in campo (con video del gol, n.d.r.)”

“Intendiamoci, Morata ha bisogno di una pausa. Se fosse possibile, a partire da subito!”

“La mossa migliore di Morata è stata quella corsa in panchina che ha portato al gol di Ferrán Torres, pura visione del gioco… che ci aveva ingannato”

“Se punto 10 euro su Morata che segna in finale, vado in pensione in anticipo”

“Questa versione di Morata è quella normale, l’anomalia è quando fa sembrare, illudendo, di essere un’attaccante che vede la porta”

“Siamo tutti d’accordo che Mayoral sarebbe dovuto essere il 9 al posto di Morata nella Spagna, giusto?”

“Morata, sbaglialo un gol ogni tanto…”

Nel frattempo l’hashtag Morata sta diventando di tendenza praticamente ovunque.

SPORT | 23-06-2021 20:17