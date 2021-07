Tegola per la Spagna: il ct Luis Enrique perde Pablo Sarabia. L’attaccante del Psg non sarà a disposizione per la semifinale degli Europei contro l’Italia, a causa di una lesione muscolare all’adduttore.

Il giocatore si era infortunato venerdì, nel corso del quarto di finale di Euro2020 contro la Svizzera: gli esami strumentali a cui si è sottoposto hanno confermato la lesione, e non potrà recuperare in tempo per la gara contro la Nazionale.

OMNISPORT | 03-07-2021 20:23