19-10-2022 10:37

Non è iniziata bene l’avventura alla Spal di Daniele De Rossi. Ma, al di là dei risultati negativi, è soprattutto la possibile battuta sulla Lazio ad aver provocato polemiche e mugugni sul web. Una bandiera della Roma, uno dei simboli del tifo giallorosso, che parla apertamente di possibile ritorno nella Capitale “su una panchina o sull’altra”. Che voleva dire l’ex Capitan Futuro? Davvero un giorno potrebbe ritrovarsi sulla panchina biancoceleste e sfidare la Roma nel derby da avversario?

Lazio o Roma: che ha detto De Rossi dopo Genoa-Spal

Ma che ha detto con precisione l’ex centrocampista della Roma e della nazionale azzurra, subito dopo il match di Coppa Italia perso dalla sua Spal a Marassi contro il Genoa? Sollecitato dall’intervistatore Mediaset sul mancato incrocio con la squadra di Mourinho negli ottavi di finale, De Rossi ha risposto: “Mi dispiace aver perso, abbiamo degli obiettivi chiarissimi a partire da sabato. Dobbiamo tirare fuori la testa, avrò tempo per tornare a Roma su una panchina o sull’altra”.

De Rossi: un pari e una sconfitta alla guida della Spal

Una frase quanto meno un po’ ambigua, che ha scatenato vivaci discussioni sul web soprattutto nella Capitale. A Ferrara, invece, sono i primi risultati colti da De Rossi sulla panchina della Spal ad aver provocato qualche perplessità. Sabato scorso c’è stato il debutto in campionato, uno 0-0 non troppo brillante sul campo del Cittadella. Ieri, poi, l’eliminazione dalla Coppa Italia contro il Genoa (1-0 il finale) al termine di una partita in cui raramente la Spal è riuscita ad accendersi. Sabato la prima casalinga per De Rossi in campionato: al Paolo Mazza arriva il Cosenza.

De Rossi alla Lazio? Social scatenati, quanti commenti

Tanti i commenti sui social alle dichiarazioni di De Rossi. “Danié, questa te la potevi risparmiare”, scrive Giulia. “Ma dai ha fatto la battuta”, è la certezza di Marco. “Non esiste un’altra panchina, di panchina c’è ne una sola (Roma) perché per me sarai per sempre uno di noi! Come avversario mai”, l’atto d’amore di Fabrizia. Sandro invece ipotizza un lapsus: “Forse volevi dire in questa vita o nell’altra, come il gladiatore”. Mentre Tommy prova a spegnere le polemiche: “Per me non c’è nessun caso, voleva dire che o con la Spal, o con qualche altra squadra, prima o poi tornerà a Roma. Tutto qui”.