Spalletti, le parole su Osimhen e i consigli a De Laurentiis mettono in subbuglio il web

Per l’ormai ex allenatore azzurro 200 milioni potrebbero non bastare per strappare il bomber nigeriano al Napoli. Dal tecnico anche un suggerimento alla piazza e al presidente su Garcia

12-07-2023 16:05

Luciano Spalletti ha iniziato il suo anno sabbatico, dopo aver salutato il Napoli dello scudetto, eppure il tecnico toscano continua a parlare degli azzurri: durante un premio ha elogiato Victor Osimhen e dato un consiglio a De Laurentiis e alla piazza su Rudi Garcia, scatenando le reazioni del web.

Spalletti torna a parlare del Napoli

Dopo lo scudetto e prima di lasciare il Napoli, Luciano Spalletti s’è tatuato il tricolore e il logo del club azzurro sul braccio: un gesto d’amore per la squadra con cui ha finalmente vinto il campionato di serie A. Ora che non è più l’allenatore dei partenopei, però, il tecnico toscano continua a parlare di Napoli e del Napoli: l’ha fatto pure in occasione del premio Sportilia, durante il quale è tornato non solo a elogiare la squadra e i tifosi, ma ha dato anche alcuni consigli alla piazza e ad Aurelio De Laurentiis.

Napoli, il consiglio di Spalletti a De Laurentiis

“La società ha fatto un grandissimo lavoro – ha dichiarato Spalletti parlando dell’ingaggio di Rudi Garcia come suo successore sulla panchina del Napoli – , ma il consiglio che do, è di lasciare lavorare in pace Garcia. Se vogliamo bene al Napoli. Il francese ha fatto esperienza da tutte le parti”. Un consiglio che sembrano rivolte alla piazza, ma anche allo stesso De Laurentiis, a cui piace punzecchiare i suoi allenatori.

Napoli, la valutazione di Osimhen fatta da Spalletti

Spalletti ha poi rivolto un altro consiglio al presidente del Napoli e, contemporaneamente, ha rivolto un complimento a Victor Osimhen, il bomber del suo Napoli. A chi gli chiedeva se qualche club pagherà mai i 200 milioni di euro chiesti da ADL per il nigeriano, Spalletti ha risposto: “Non lo so, forse non bastano quei 200 milioni!”.

Napoli, le parole di Spalletti su Osimhen scatenano il web

Le parole di Spalletti, soprattutto quelle sulla valutazione di Osimhen, hanno scatenato le reazioni dei tifosi, soprattutto i non napoletani. “200 bastano eccome. Ora non esageriamo”, il commento del milanista Angel. “No comment!”, aggiunge il bianconero Legend. “Facciamo 300?”, ironizza Vittorio, altro juventino. “Spalletti in delirio puro”, attacca l’interista Angeloru.

Per i tifosi del Napoli, invece, le parole di Spalletti non fanno che riaprire la ferita dell’addio dopo lo scudetto: “Spalletti continua e non poco a parlare del Napoli: mi pare ancora un mistero il fatto che se ne sia andato”, il commento di Paolo.