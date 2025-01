Sparta Praga-Inter, dove vederla in diretta tv e streaming Champions 2024/2025: orario, probabili formazioni e arbitro

I nerazzurri non possono fallire l'appuntamento con i 3 punti contro lo Sparta Praga. Inzaghi rilancia tre pedine fondamentali, chance per Frattesi

Missione tre punti. L’Inter fa scalo in Repubblica Ceca dove incontrerà lo Sparta Praga in occasione della settima e penultima giornata di Champions League. L’imperativo è vincere per archiviare il discorso qualificazione e compiere un passo significativo verso l’accesso diretto agli ottavi di finale senza passare dai sempre temibili playoff.

Champions: Sparta Praga-Inter, quando si gioca

Sparta Praga e Inter scenderanno in campo stasera, mercoledì 22 gennaio, con fischio d’inizio del match fissato alle 21:00. L’incontro andrà in scena allo stadio Letná di Praga, capitale della Repubblica Ceca. Sono 13 fin qui i punti totalizzati dai campioni d’Italia, che, dopo le gare del martedì, occupano la settima posizione. Inzaghi intende lasciarsi alle spalle il ko col Bayer Leverkusen, che ha rovinato il quasi perfetto score dei nerazzurri in Europa, con l’obiettivo di arrivare all’ultima sfida casalinga contro il Monaco con la qualificazione già in tasca.

L’occasione è di quelle da sfruttare a tutti i costi. Lo Sparta Praga, infatti, ha racimolato solo 4 punti ed è reduce da quattro sconfitte di fila in Champions. Non solo: l’undici allenato dal danese Friis non gioca una partita ufficiale dal 15 dicembre per via della lunga sosta invernale del campionato ceco, per cui potrebbe non essere brillante dal punto di vista fisico.

A che ora e dove vedere Sparta Praga-Inter in TV

Per non perdersi neppure un istante della sfida in programma in Repubblica Ceca tra Sparta Praga e Inter bisognerà collegarsi su Sky a partire dalle 21:00, quando è previsto il calcio d’avvio. La paytv satellitare offre più di un’opzione agli abbonati, che potranno vedere l’evento sui canali Sky Sport Uno e Sky Sport 252.

Sparta Praga-Inter in streaming

La partita non sarà trasmessa solo in tv, ma potrà essere seguita come sempre pure in streaming. Anche in questo caso non mancano le alternative, sempre previo abbonamento, per tifosi e appassionati. Si potrà infatti vedere Sparta Praga-Inter ricorrendo all’app SkyGo, disponibile su pc, smartphone e tablet, oppure su NOW, piattaforma che trasmette i contenuti del palinsesto targato Sky.

Le probabili formazioni di Sparta Praga-Inter

Out gli Calhanoglu, Bisseck e Acerbi. Rispetto alla gara di campionato vinta con l’Empoli Inzaghi riproporrà dal primo minuto tre pedine fondamentali del suo scacchiere tattico. Dunque, in difesa tornerà Bastoni nel terzetto difensivo con De Vrij e Pavard posto a protezione di Sommer. In mediana ecco Mkhitaryan; Asllani confermato in cabina di regia, mentre Frattesi insidia Barella. Sulle corsie laterali spazio a Dumfries e Dimarco. In attacco fuori Taremi: sarà Thuram ad affiancare capitan Lautaro.

Anche lo Sparta Praga si dispone sul rettangolo verde con il 3-5-2: in attacco toccherà al tandem formato da Olatunji, miglior marcatore della squadra con i suoi 6 centri in campionato, e Birmancevic.

Ecco le probabili formazioni:

Sparta Praga (3-5-2): Vindhal; Vitik, Sorensen, Cobbaut; Wiesner, Sadilek, Solbakken, Kairinen, Rynes; Olatunji, Birmancevic. Allenatore: Lars Friis

Vindhal; Vitik, Sorensen, Cobbaut; Wiesner, Sadilek, Solbakken, Kairinen, Rynes; Olatunji, Birmancevic. Allenatore: Lars Friis Inter (3-5-2): Sommer: Pavard, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Frattesi, Asllani, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro Martinez, Thuram. Allenatore: Simone Inzaghi

L’arbitro sarà lo spagnolo Hernandez

A dirigere la partita tra Sparta Praga e Inter sarà l’arbitro spagnolo Alejandro Hernandez. José Naranjo e Diego Sanchez Rojo gli assistenti; Cesar Soto Grado il quarto ufficiale. Var del match Juan Martinez Munuera, Avar Valentin Gomez.